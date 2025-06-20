【互聯互通】人行：內地與香港跨境支付通６月２２日上線運行

《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行官網公布，人民銀行今日上午與香港金融管理局聯合

舉辦內地與香港快速支付系統互聯互通（以下簡稱跨境支付通）啟動儀式，宣布跨境支付通將於

２０２５年６月２２日上線運行。



參加啟動儀式的包括人行行長潘功勝，中央港澳工作辦公室副主任、國務院港澳事務辦公室

副主任王靈桂，香港金管局總裁余偉文出席並致辭，人行副行長陸磊主持。



＊內地網上支付跨行清算系統與「轉數快」直接連接＊



人行介紹，跨境支付通是中央政府支持香港發展和便利民生、推動內地與香港合作的又一項

重要舉措，通過內地網上支付跨行清算系統與香港快速支付系統「轉數快」直接連接，在遵守兩

地法律法規的前提下，支持參與機構為兩地居民提供高效、便捷、安全的跨境支付服務。跨境支

付通將於２０２５年６月２２日上線運行。跨境支付通的推出，有利於提升兩地跨境支付效率和

服務水平，便利兩地經貿活動和人員往來，鞏固和提升香港國際金融中心地位。



下一步，人行將與香港金管局加強監管合作，保障跨境支付通平穩有序運行。會同兩地快速

支付系統運營機構和各參與機構，根據跨境支付通運行情況，進一步完善相關制度安排，推動中

國跨境支付體系高質量發展，服務高水平對外開放。（ｓｌ）

