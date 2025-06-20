【中東戰火】中國外交部籲攜手推動以伊停火，助盡快恢復和平穩定

《經濟通通訊社２０日專訊》中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上被《路透社》記

者問到，歐洲多國外長將於今日與伊朗外長舉行會晤，俄羅斯總統普京昨表示莫斯科願意調解以

色列與伊朗之間的衝突，中方更傾向於由誰來主導這一調解努力？北京方面是否會提出相關提案

？



郭嘉昆回應稱，以色列發動對伊朗的軍事行動後，中方開展了積極的外交行動，同包括伊朗

、以色列在內的各方保持溝通，推動緊張局勢盡快降溫，防止地區陷入更大動蕩。昨天，國家主

席習近平在同普京通話時，就當前事態提出４點主張，系統闡明了中方有關立場。武力不是解決

國際爭端的正確方式，地區局勢升溫不符合國際社會共同利益。當務之急是攜手推動停火止戰。

中方願繼續同地區國家和國際社會一道努力，為盡快恢復中東地區和平穩定發揮建設性作用。



＊伊朗外長：只要以色列繼續襲擊，伊朗不與任何一方對話＊



另外，據《央視新聞》報道，伊朗外長阿拉格齊當地時間２０日表示，只要以色列繼續襲擊

，伊朗就不會與任何一方進行對話。阿拉格齊１９日曾表示，他將於２０日在瑞士日內瓦與英國

、法國、德國三國外長及歐盟代表舉行會談。如果會談舉行，將是以色列與伊朗６月１３日發生

大規模衝突以來，西方國家與伊朗高級官員的首次面對面會談。（ｓｌ）

