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27/06/2025 08:43

康龍化成（０３７５９）實際控制人樓小強質押股權升至１﹒５４％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》康龍化成（０３７５９）（深：３００７５９）公布，實際控
制人樓小強把７９０萬股作質押，佔０﹒４４％股權，用於置換存量金融機構融資，質押到期日
為２０２８年６月２３日。
　
　　此外，該集團指，樓小強所持７８２﹒２萬股解除質押，令質押股份升至２７４２萬股，佔
１﹒５４％股權。（ｗｈ）

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