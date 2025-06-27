康龍化成（０３７５９）實際控制人樓小強質押股權升至１﹒５４％

《經濟通通訊社２７日專訊》康龍化成（０３７５９）（深：３００７５９）公布，實際控
制人樓小強把７９０萬股作質押，佔０﹒４４％股權，用於置換存量金融機構融資，質押到期日
為２０２８年６月２３日。
此外，該集團指，樓小強所持７８２﹒２萬股解除質押，令質押股份升至２７４２萬股，佔
１﹒５４％股權。（ｗｈ）
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27/06/2025 08:43
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制人樓小強把７９０萬股作質押，佔０﹒４４％股權，用於置換存量金融機構融資，質押到期日
為２０２８年６月２３日。
此外，該集團指，樓小強所持７８２﹒２萬股解除質押，令質押股份升至２７４２萬股，佔
１﹒５４％股權。（ｗｈ）
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