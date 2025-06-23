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AH股新聞

23/06/2025 08:43

【互聯互通】「跨境支付通」上線，南向與北向首筆業務均落地深圳

　　《經濟通通訊社２３日專訊》內地與香港快速支付系統實現互聯互通，６月２２日，「跨境
支付通」正式上線。《財新》從人民銀行深圳市分行處獲悉，當天，全國首筆業務在深圳落地。
　
　　深圳市民房女士通過招商銀行Ａｐｐ向在香港留學的女兒匯出１萬元（人民幣．下同），資
金實時到帳。以往，她須先將人民幣兌換成港幣，資金跨境匯出後至少需要半天時間才能到帳。
這是中國內地居民南向匯款的首筆業務，同日，首筆港人北向匯款業務同樣落地深圳。
　
　　「跨境支付通」利用內地網上支付跨行清算系統（ＩＢＰＳ）與香港快速支付系統「轉數快
」（ＦＰＳ）相互連接，兩地居民只需通過參與「跨境支付通」的銀行輸入對方手機號碼，或組
合輸入對方戶名與收款帳號便可進行跨境匯款，資金即時到帳，且可靈活選擇到帳幣種為人民幣
或港幣。
　
＊香港金管局：首日北向匯款６９００筆，南向約１﹒９萬筆＊
　
　　跨境支付通正式開通。香港金管局發言人表示，服務至今運作大致暢順，截至２２日傍晚６
時，北向匯款的交易宗數約６９００筆，平均每筆交易金額約８００元人民幣。南向匯款的交易
宗數約１﹒９萬筆，平均每筆交易金額約３１００元。金管局會繼續留意有關使用情況和總結經
驗，並聯同業界繼續優化用戶體驗，完善支付流程。
　
＊暫時只支持個人對個人的跨境轉帳，並設有額度限制＊
　
　　在開通初期，「跨境支付通」暫時只支持個人對個人的跨境轉帳，並設有額度限制。其中，
南向匯款仍沿用現行購匯額度上限，個人每年購匯便利化額度為５萬美元；北向匯款要求每人每
日於每家銀行上限為１萬港元，每年上限為２０萬港元。此額度獨立於現在每天８萬元人民幣的
同名匯款限額。開通初期，１２家參與銀行均豁免收取跨境匯款手續費。（ｅｗ）

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