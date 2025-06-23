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AH股新聞

23/06/2025 14:55

《駐京專電》中紀委明確公職人員違規吃喝標準：親友聚餐沒問題

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》近期中央紀委國家監委密集通報多起違規
吃喝典型案例，從湖南湘西州醫院院長長期接受藥商宴請，到山東村幹部虛報佔地補償款支付６
年吃喝賬，多名幹部因違規吃喝被嚴懲。整治風暴背後，中紀委清晰划定公職人員「和誰吃、在
哪吃、誰付錢」三大核心認定標準。中紀委明確指出，與家人、親朋好友正常聚餐「沒有任何問
題」。但與下屬、下級單位、服務對象吃飯且由對方請客，就是違紀。
　
　
＊出入私人會所吃喝就是違規＊
　
　　通報指出，「違規吃喝」是指違反規定接受或提供宴請。其中包括，違規提供或接受可能影
響公正執行公務的宴請、接受公款宴請及管理和服務對象宴請，以及違反規定組織、參加公款支
付的宴請等行為。違規吃喝案件主要有４類：一是接受、提供可能影響公正執行公務的宴請；二
是違規出入私人會所吃喝；三是違規組織、參加用公款支付的宴請；四是超標準、超範圍接待或
藉機大吃大喝。
　
　　通報指，在「和誰吃」的問題上，如果是「和家人、親朋好友的正常聚餐，沒有任何問題」
。但通報強調，根據規定，無論吃飯花費的是否為公款，只要是「可能影響公正執行公務的宴請
」，黨員幹部一概不能接受。而「下屬、下級單位、企業、管理和服務對象，帶有這些詞條屬性
的人」，不管是什麼原因，不管在哪兒吃，只要是對方宴請，「吃了就是違紀」。
　
　　至於「在哪兒吃」，通報提到，只要是在私人會所或具有私人會所性質的場所，不管和誰吃
、誰付錢，不管是否影響執行公務，一律違規。

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