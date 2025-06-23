《中國要聞》王小洪浙江調研：加強海外利益保護，促進外貿穩增

《經濟通通訊社２３日專訊》國務委員、公安部部長王小洪２１日至２２日在浙江調研經濟

社會高質量發展情況。王小洪先後來到杭州市、寧波市，深入有關企業、港口和公安基層單位，

了解生產經營、技術研發、成果轉化、對外貿易和加強基層社會治理、維護安全穩定等情況。



王小洪指出，要推動數據跨境高效便利安全流動，提升口岸通關便利化水平，吸引和便利各

國企業來華投資興業，加強海外利益保護，更好促進外貿穩定增長和對外開放。要一業一策、一

企一策加大支持力度，幫助企業解決實際困難和問題，扎實開展規範涉企執法專項行動，營造市

場化、法治化、國際化一流營商環境。要更加注重統籌發展和安全，以更高標準更嚴要求抓好防

風險、保安全、護穩定各項措施落實，特別是要加強重點領域風險監測預警，推動部門協同、防

線前移，努力以新安全格局保障新發展格局。



浙江省早前公布，１－５月，貨物進出口２﹒２４萬億元人民幣，同比增長６﹒５％，高出

全國４個百分點；其中，出口增長９﹒６％，出口對全國出口增長貢獻率達２０﹒７％，居全國

首位；進口下降２﹒２％。



近期，國務院高層紛紛赴經濟大省調研。總理李強、副總理何立峰分別對江蘇和山東調研，

副總理張國清則對廣東調研。（ｅｗ）





