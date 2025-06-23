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AH股新聞

23/06/2025 15:39

【達沃斯論壇】達沃斯論壇明日起天津舉辦，李強將出席開幕式

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》世界經濟論壇第十六屆新領軍者年會「夏
季達沃斯論壇」２４日至２６日在天津舉辦。國務院總理李強將出席開幕式並發表特別致辭，會
見來華出席論壇的外方嘉賓，並同外國工商界代表座談交流。厄瓜多爾總統諾沃亞、新加坡總理
黃循財、吉爾吉斯斯坦總理卡瑟馬利耶夫、塞內加爾總理松科、越南總理範明政將出席論壇。來
自９０多個國家和地區的１７００多名政、商、學、媒體界代表將參會。本次年會主題為「新時
代企業家精神」。
　
　　具體來看，年會議程將圍繞五個主題展開，包括「解讀全球經濟」、「中國展望」、「劇變
中的產業」、「投資人類與地球」、「新能源與材料」。
　
　　國家發改委國際合作司副司長陳帥此前表示，本屆年會將舉辦近２００場分論壇活動；三是
嘉賓構成多元、代表性強。據初步的統計，截至目前，已有來自約９０個國家的近１８００位嘉
賓註冊參會，人數為近年之最，參會的規模逐年擴大，顯示出年會日益提升的影響力和中國超大
規模市場的吸引力。

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