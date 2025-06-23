【ＡＩ】百度文心快碼發布ＡＩ編程，首創設計稿、圖片一鍵轉代碼

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》百度ＡＩ開放日舉行，百度智能代碼助手

文心快碼迎來重大突破。百度副總裁陳洋現場發布手了文心快碼獨立ＡＩ原生開發環境工具－－

Ｃｏｍａｔｅ ＡＩ ＩＤＥ，是行業首個多模態、多智能體協同的ＡＩ ＩＤＥ，首創設計稿

一鍵轉代碼，模型已接入文心４﹒０ Ｘ１ Ｔｕｒｂｏ，開箱即用，為國內企業和開發者打造

高效、智能、安全可靠的ＡＩ ＩＤＥ。目前，百度每天新增的代碼中，文心快碼生成的代碼佔

比已超過４３％。



會上，文心快碼同時宣布「Ｃｏｍａｔｅ Ｎｅｘｔ計劃」正式啟動，向全球開發者與企業

開放深度共建通道，加速ＡＩ驅動的人機協同研發範式落地。該計劃提供了全新進化的雲端工作

台，幫助開發者告別本地配置與協作的困境，首創「多智能體協同系統」，支持開發者自定義智

能體或直接下達任務。同時面向企業提供專家１ｖ１交流等深度共建權益。



百度文心快碼高級經理彭雲鵬介紹，文心快碼推出的Ｃｏｍａｔｅ ＡＩ ＩＤＥ，在「智

能」、「拓展」、「協同」、「靈感」四大方面實現全方位鏈接，具備多項核心能力：ＡＩ輔助

編碼全流程、多智能體協同、多模態能力增強、支持ＭＣＰ等，已成為ＡＩ時代工程師的「工作

台」。



在Ｃｏｍａｔｅ ＡＩ ＩＤＥ中使用編程智能體Ｚｕｌｕ，可體驗多智能體功能完成複雜

任務，具備自主思考和決策能力，支持自動拆解任務計劃、自主決策下一步執行內容、實時展示

思考過程。開發者只需說出需求。目前Ｚｕｌｕ也宣布升級，在專精場景、行為能力、組合模式

維度更專業。



多模態能力也是這次Ｃｏｍａｔｅ ＡＩ ＩＤＥ的亮點之一，尤其在前端場景做了場景化

增強。如設計稿轉代碼（Ｆ２Ｃ）、圖片轉代碼、自然語言轉代碼，生成高還原度的代碼，同時

生成代碼可預覽，預覽後選定元素用自然語言進行頁面調整，像真正的「前端工程師」一樣開發

代碼。其中，Ｆ２Ｃ即Ｆｉｇｍａ Ｔｏ Ｃｏｄｅ，Ｆｉｇｍａ設計稿一鍵轉換為高可用代碼

，高還原、好維護、超便捷，讓設計師的每個圖層都精准轉化為可運行代碼，節省了８０％重複

勞動。

