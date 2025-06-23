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AH股新聞

23/06/2025 15:22

《新股上市》消息：Ａ股公司潤澤科技考慮在港上市

　　《經濟通通訊社２３日專訊》據《彭博》引述知情人士表示，中國數據中心服務供應商潤澤
智算科技公司（深：３００４４２）正考慮在香港上市，公司已與潛在顧問就股份出售進行初步
洽商。
　
　　潤澤科技２０１５年在深圳上市，市值約７４０億元人民幣（約１０３億美元）。公司總部
位於北京南部的廊坊，在轉向資料中心前曾涉足包裝行業。其客戶包括ＴｉｋＴｏｋ所有者位元
組跳動公司。
　
　　公司網頁顯示，潤澤科技２００９年９月在廊坊經濟技術開發區註冊成立，致力於面向大資
料、雲計算、物聯網、５Ｇ技術等行業應用需求，以算力為基礎、數位技術為手段、智慧應用為
示範，為各行業提供新一代數位經濟產業技術、產品、服務和系統解決方案。潤澤科技擁有雲資
料中心建設服務能力，在雲計算、大資料領域擁有持續性規模投入，已成為一家ＩＣＴ產業中快
速發展的綜合解決方案提供商。未來，潤澤科技將持續以雲計算資料中心能力服務國家戰略、輻
射全國。
　
　　報道指，隨著中國ＤｅｅｐＳｅｅｋ的崛起激發了投資者對人工智能相關產業的熱情，潤澤
科技的股價在今年初出現上漲，但現時股價已較２月高位回落近４０％，部分原因是公司宣布
２０２４年增長大幅放緩。（ｃｌ）
　

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