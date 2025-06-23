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AH股新聞

23/06/2025 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：順應穩定幣浪潮，推人民幣國際化

　　《經濟通通訊２３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
健全機制，精準識別優質科創企業
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
精準識別和判斷科技型企業的科創屬性和商業前景，是科創板改革的一項重要命題。《關於在科
創板設置科創成長層，增強制度包容性適應性的意見》提出，對適用科創板第五套上市標準的企
業，試點引入資深專業機構投資者制度。在市場人士看來，借助資深專業機構投資者的專業判斷
和「真金白銀」的投入，可幫助審核機構、中小投資者更好判斷企業的科創屬性、商業前景。科
技與資本的高效融合，將進一步打開新質生產力的發展空間。
　
讓壓氣儲能成為綠色能源新名片
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在加快培育新質生產力，大力發展新興產業和未來產業的背景下，壓縮空氣儲能作為極具發展潛
力的新型儲能，近兩年來受到市場的高度關注。日前，中國證券報記者參加國務院國資委新聞中
心「走進新國企－－品牌引領．智鏈未來」活動，探訪了中國能建在山東泰安的全球單機功率最
大的壓縮空氣儲能項目－－３５０兆瓦壓縮空氣儲能創新示範電站。該電站正衝刺２０２５年底
全容量並網發電，記者深入建設現場，探尋將空氣轉化為綠色電能的技術密碼。
　
中國－中亞通訊社論壇在阿斯塔納舉行
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國－中亞通訊社論壇２２日在哈薩克斯坦阿斯塔納舉行。作為第二屆中國－中亞峰會成果之一
，論壇由中國新華通訊社倡議並主辦，新華社、哈薩克斯坦總統廣播電視總局、吉爾吉斯斯坦卡
巴爾國家通訊社、塔吉克斯坦霍瓦爾國家通訊社、土庫曼斯坦東方通訊社、烏茲別克斯坦國家通
訊社負責人出席。
　
　
《上海證券報》
　
中國－中亞通訊社論壇在阿斯塔納舉行
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國－中亞通訊社論壇２２日在哈薩克斯坦阿斯塔納舉行。
　
資本市場服務科技創新的廣度深度進一步拓展
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在日前舉行的２０２５陸家嘴論壇上，中國中證監主席吳清表示，將「繼續充分發揮科創板示範
效應，加力推出進一步深化改革的「１＋６」政策措施」。六年前，中國資本市場以科創板為「
試驗田」，為創新的種子鋪就沃土，六年探索也充分證明制度包容性的巨大能量：科創板５４家
上市時未盈利企業２０２４年營收同比增長２４％，虧損收窄３５﹒５％。
　
西部證券董事長徐朝暉：政策合力為資本市場注入確定性
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西部證券黨委書記、董事長徐朝暉在接受上海證券報記者專訪時表示，自２０２４年９月以來，
對資本市場的表述發生了一系列變化，體現了國家層面對於資本市場戰略定位和政策導向的逐步
深化與調整。從最初的「努力提振資本市場」，到隨後的「穩住股市」，再到近期的「持續穩定
」與「活躍」並重，勾勒出一條清晰的政策脈絡，即在守住風險底線的前提下，更加注重資本市
場的長期健康發展和功能發揮。
　
　
《證券時報》
　
順應穩定幣浪潮，主動作為助推人民幣國際化
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穩定幣浪潮正向全球襲來，成為各國急需解決的重要課題－－放任穩定幣在監管外圍無序發展會
對本國金融體系造成負面影響，放棄一個高效的結算工具更將錯失貨幣全球化新機遇。對於正在
積極提升人民幣國際化地位的中國，主動監管穩定幣並順勢而為加速人民幣國際化或許是更優解
。接受記者采訪的專家與業內人士普遍認為，作為新興支付工具，穩定幣的獨特優勢和潛在風險
均不容忽視，發展人民幣穩定幣「宜早不宜遲」。
　
券業「考綱」調整，獎優罰劣引導券商回歸本源
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給證券公司打分的「考綱」迎來修訂。中證監近日就證券公司分類評價規則公開徵求意見，旨在
更好發揮分類評價制度的「獎優罰劣」和監管「指揮棒」作用，引導證券公司回歸本源、更好發
揮機構功能，增設的證券公司自營投資權益類資產、權益類基金銷售保有規模等專項指標，旨在
引導證券公司在引入中長期資金、服務居民財富管理等領域加力發展，優化自營投資結構，提升
投資者服務能力。
　
掃地機器人行業競爭邁入深水區
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「打得很凶，堪稱慘烈」，提起剛剛結束的「６１８」大促，一位掃地機器人頭部廠商的負責人
向證券時報記者感歎道。事實上，這兩年掃地機器人行業競爭持續加劇，濃烈的硝煙始終籠罩著
這個智能清潔家電賽道。拼技術、卷價格、拓品類……科沃斯、石頭科技、雲鯨智能、小米、追
覓科技等頭部廠商在艱難守擂的同時，還面臨著新入局者的挑戰。５月末，市場消息稱大疆耗時
４年多研發的掃地機器人已進入量產階段，首款產品即將發布，讓市場激起了不小的水花。
（ｅｗ）

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