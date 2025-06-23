《神州經脈》李強將出席達沃斯論壇，汽車經銷商籲縮返利兌現期

《神州經脈》中東局勢吸引全球目光，分析指海外地緣緊張，股市短期缺乏上行動力，估計

以反覆調整為主。滬深股市今日（２３日）低開反彈，滬指收升０﹒６５％，止兩連跌，報

３３８１﹒５８點，深成指升０﹒４３％，創業板指揚０﹒３９％。兩市全天成交１﹒１２萬億

元（人民幣．下同），較上個交易日增加５４８億元或約５％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１８５８，較上個交易日４時３０分收盤

價跌２１點子，全日在７﹒１８４３至７﹒１９５０之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報

７﹒１７１０，較上個交易日跌１５點子，止兩連升，和市場預測偏離擴至逾２００點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 世界經濟論壇第十六屆新領軍者年會「夏季達沃斯論壇」明起一連三天在天津舉辦。國務

院總理李強將出席開幕式並發表特別致辭，會見來華出席論壇的外方嘉賓，並同外國工商界代表

座談交流。來自９０多個國家和地區的１７００多名政、商、學、媒體界代表將參會。外交部發

言人郭嘉昆今日在例行記者會表示，當前世界經濟增長乏力，單邊主義、保護主義上升，嚴重衝

擊多邊貿易體制。在此背景下，本屆論壇報名與會的嘉賓人數創近年新高，表明各方維護經濟全

球化和自由貿易體制的共同意願，以及對同中國加強經貿交流合作的積極態度。



２﹒ 中國外交部發言人郭嘉昆周一在例行記者會上回應中東局勢，稱中方與伊朗就當前局勢保

持著溝通，呼籲國際社會加大努力，推動衝突降級，防止地區局勢動盪，對全球經濟發展造成更

大的影響。針對伊朗考慮封鎖霍爾木茲海峽的可能性，郭嘉昆表示波斯灣及其附近水域是重要的

國際貨物和能源貿易通道，維護該地區安全穩定，符合國際社會的共同利益。對於伊朗外長訪俄

後是否會來中國？郭嘉昆稱，中方願同伊方及有關各方繼續保持溝通，為推動局勢的緩和發揮建

設性的作用。



３﹒ 環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）數據顯示，５月人民幣國際支付佔比進一步從４月

的３﹒５％下滑至２﹒８９％，排名再跌一位，降為全球第六大最活躍貨幣。這是人民幣全球支

付排名連續第二個月下降。與４月相比，人民幣支付金額總體減少了２３﹒０７％ ，同時所有

貨幣支付金額總體減少了６﹒８１％。美元繼續是全球最活躍貨幣，５月國際支付份額由

４９﹒６８％降至４８﹒４６％；第二位歐元則由２２﹒２４％升至２３﹒５６％；第三位英鎊

亦由６﹒５１％升至７﹒０６％；第四位日圓由４月的４﹒０３％降至３﹒７％。加元上升一位

取代人民幣成為第五大活躍貨幣，支付份額從４月的３﹒１８％略降至３﹒１１％。



４﹒ 上交所發布的指定交易業務指南今日正式實施。新規明確，對於投資者的撤銷指定交易（

指從一家指定交易的券商解綁，換另一家新的指定交易券商）申請，券商要在當日辦結，不得故

意拖延或拒絕。《證券時報》轉述券商人士表示，此舉影響很大。此前，有券商為了留住客戶，

對投資者的轉戶申請故意設置障礙，新規之下，一些服務不佳的券商或面臨客戶流失的風險，券

商之間的客戶爭奪或將更加激烈。



５﹒ 據《澎湃新聞》報道，阿里巴巴集團ＣＥＯ吳泳銘今日發布全員郵件，宣布即日起，餓了

麼、飛豬合併入阿里中國電商事業群，稱「這是我們從電商平台走向大消費平台的戰略升級」。

范禹繼續擔任餓了麼董事長兼ＣＥＯ，向電商事業群ＣＥＯ蔣凡匯報；南天繼續擔任飛豬ＣＥＯ

，向蔣凡匯報。餓了麼、飛豬繼續保持公司化管理模式，業務決策執行上與中國電商事業群集中

目標、統一作戰。



６﹒ 全國工商聯汽車經銷商商會今日發布《關於呼籲汽車生產廠家優化返利政策縮短返利兌現

帳期的倡議》，指近期部分車企作出縮短供應鏈帳期至６０天的承諾，若承諾能兌現將極大緩解

供應鏈企業面臨的資金壓力，但同時也要關注到，汽車經銷商同樣面臨車企返利兌現帳期問題。

據商會調研顯示，目前主銷車型８０％左右存在價格倒掛問題，倒掛金額普遍超過２０％，這意

味著經銷商如果不能及時拿到返利，將額外墊付大量資金。商會呼籲所有汽車品牌都將返利兌現

帳期調整為不超過３０天。



７﹒ 美團今早發文宣布，美團將全面拓展即時零售，推動零售新業態提質升級，其中包括美團

優選轉型升級，集中資源聚焦優勢區域，繼續探索「次日達＋自提」模式和社區零售新業態等。

美團優選今早隨即在全國大部分地區暫停服務，據報僅廣東、浙江等區域仍在運營。《新浪科技

》隨後引述美團內部公告報道指，此次調整明確了所有正式員工不裁員，應屆生也有保障，如期

入職。公告並提到，美團優選戰略轉型升級的同時，會退出部分虧損區域。



８﹒ 哈囉今日在微信公眾號發文宣布正式進軍Ｒｏｂｏｔａｘｉ賽道。由上海雲瑒企業管理諮

詢有限公司（螞蟻集團）、上海鈞哈網絡科技有限公司（哈囉）、寧波梅山保稅港區問鼎投資有

限公司（寧德時代）共同發起成立的「上海造父智能科技有限公司」今日在上海註冊，公司註冊

資金１２﹒８８億元，將專注於Ｌ４級自動駕駛技術研發、安全應用和商業化落地。三方首期合

計出資超過３０億元。（ｓｌ）

