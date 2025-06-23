《鍾之日記》地緣緊張無阻反彈，國產芯片愈壓愈強

《鍾之日記》６月２３日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美軍突襲伊朗三處關鍵核設施，介入以伊衝突，令中東局勢陡然升級。中國外交部稱美方此

舉嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則以及國際法，發言人郭嘉昆周一在例行記者會上回應中東局勢

，稱中方與伊朗就當前局勢保持著溝通，呼籲國際社會加大努力，推動衝突降級，防止地區局勢

動盪，對全球經濟發展造成更大的影響。



伊朗揚言考慮封鎖霍爾木茲海峽。霍爾木茲海峽是全球約２０％石油和天然氣運輸的咽喉要

道，２０２４年通過該海峽的石油中，有超過八成運往亞洲，其中中國是最大買家之一。作為伊

朗的主要石油買家與戰略夥伴，美國國務卿魯比奧周日（２２日）在霍士新聞台節目上敦促中國

，勸說伊朗不要關閉霍爾木茲海峽。他警告，封鎖海峽的舉動將導致局勢巨大升級，美方及其他

國家將作出回應。高盛發表報告估計，如果通過霍爾木茲海峽的石油運輸量在一個月內減少一半

，並在隨後的１１個月內持續減少１０％，布蘭特原油價格可能會短暫升至每桶１１０美元的峰

值



恒生指數今早低開１９４點，隨後航運、油股炒起，大市跌幅逐漸收窄，加上Ａ股反彈，港

股盤中倒升。恒指全日收報２３６８９，升１５８點或０﹒７％，主板成交近１９８６億元。



＊海外地緣政治緊張，Ａ股增量微升＊



中東局勢吸引全球目光，分析指海外地緣緊張，股市短期缺乏上行動力，估計以反復調整為

主。滬深股市低開反彈，滬指收升０﹒６５％，止兩連跌，報３３８１﹒５８點，深成指升

０﹒４３％，創業板指揚０﹒３９％。兩市全天成交１﹒１２萬億元人民幣，較上個交易日增約

５％。



美國上周六空襲伊朗主要核設施，中東衝突出現新一輪重大升級



板塊表現方面，金融股撐市，銀行板塊全日升１﹒５％，內地與香港的「跨境支付通」２２

日正式上線，香港金管局稱首日服務運作大致暢順，北向匯款６９００筆，南向約１﹒９萬筆。

農業銀行（滬：６０１２８８）、工商銀行（滬：６０１３９８）等多股盤中創新高；跨境支付

板塊走強大漲４﹒６％。



＊美擬再擴芯片限制，利好中芯漲４﹒６％＊



美媒《華爾街日報》引述知情人士報道，美國已通知台積電、南韓三星電子、ＳＫ海力士等

半導體巨頭，計劃取消允許這些公司在中國使用美國技術的豁免，市場憧憬國產將進一步替代，

中芯國際（００９８１）等半導體股走揚。



中芯收報４１﹒３元，漲４﹒６％，為表現第三好的藍籌；宏光半導體（０６９０８）升幅

達７﹒８％，華虹（０１３４７）亦漲４﹒４％，晶門半導體（０２８７８）揚３﹒５％，上海

復旦（０１３８５）升１﹒６％。



報道還指，美方計劃最快可能在未來數月內實施。目前上述３間公司毋須逐一申請，即可將

美國芯片製造設備運往在華工廠。專家認為如實施限制，可能嚴重影響全球供應鏈，申請豁免恐

需３至６個月審查期。



美國商務部發言人發聲明指，芯片製造商仍可在中國營運，新的芯片執法機制類似於其他向

中國出口的半導體公司的許可要求，並確保美國擁有平等且對等的程序。



但一位白宮官員表示，美國只是「未雨綢繆」，以防中美兩國達成的貿易休戰協議破裂。他

相信貿易協議將會繼續推進，中國也將按協議放鬆稀土出口管制。



＊美團多搞作，股價獲提振＊



美團（０３６９０）今日新聞多多，先是在微信公眾號宣布將全面拓展即時零售業務，閃購

業務將繼續積極拓展品類，攜手零售商品牌商夥伴進一步拓展門店和閃電倉；美團優選亦將轉型

升級，集中資源聚焦優勢區域，繼續探索「次日達＋自提」模式和社區零售新業態。小象超市方

面將大力加碼，包括繼續擴大小象超市覆蓋區域，逐步拓展到所有一二線城市。此外，還將積極

開拓海外市場，在Ｋｅｅｔａ外賣業務海外拓展的基礎上，自６月開始，小象超市海外版

Ｋｅｅｍａｒｔ也開啟了出海征程，已在沙特首都利雅得兩個區域測試上線，後續將向其他地區

擴展。



不過，美團優選剛宣布要轉型升級，就伴隨暫停服務，美團優選在上海區域暫時下線，未來

恢復時間尚未確定。目前僅廣東、浙江等區域仍在持續運營。



內媒引述美團內部公告指出，美團優選此次調整明確所有正式員工不裁員，應屆生也有保障

，如期入職；又指公司已完成和食雜內部快驢小象的業務接收計劃，正在對接公司其他業務的相

關崗位，會妥善安排大家到新的工作崗位上；強調「與個人相關的薪酬福利等均不受影響」。



美團今日最高價見１３２﹒９元，收升２％，報１３１﹒４元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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