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AH股新聞

23/06/2025 17:00

《鍾之日記》地緣緊張無阻反彈，國產芯片愈壓愈強

　　《鍾之日記》６月２３日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。
　
　　美軍突襲伊朗三處關鍵核設施，介入以伊衝突，令中東局勢陡然升級。中國外交部稱美方此
舉嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則以及國際法，發言人郭嘉昆周一在例行記者會上回應中東局勢
，稱中方與伊朗就當前局勢保持著溝通，呼籲國際社會加大努力，推動衝突降級，防止地區局勢
動盪，對全球經濟發展造成更大的影響。
　
　　伊朗揚言考慮封鎖霍爾木茲海峽。霍爾木茲海峽是全球約２０％石油和天然氣運輸的咽喉要
道，２０２４年通過該海峽的石油中，有超過八成運往亞洲，其中中國是最大買家之一。作為伊
朗的主要石油買家與戰略夥伴，美國國務卿魯比奧周日（２２日）在霍士新聞台節目上敦促中國
，勸說伊朗不要關閉霍爾木茲海峽。他警告，封鎖海峽的舉動將導致局勢巨大升級，美方及其他
國家將作出回應。高盛發表報告估計，如果通過霍爾木茲海峽的石油運輸量在一個月內減少一半
，並在隨後的１１個月內持續減少１０％，布蘭特原油價格可能會短暫升至每桶１１０美元的峰

　
　　恒生指數今早低開１９４點，隨後航運、油股炒起，大市跌幅逐漸收窄，加上Ａ股反彈，港
股盤中倒升。恒指全日收報２３６８９，升１５８點或０﹒７％，主板成交近１９８６億元。
　
＊海外地緣政治緊張，Ａ股增量微升＊
　
　　中東局勢吸引全球目光，分析指海外地緣緊張，股市短期缺乏上行動力，估計以反復調整為
主。滬深股市低開反彈，滬指收升０﹒６５％，止兩連跌，報３３８１﹒５８點，深成指升
０﹒４３％，創業板指揚０﹒３９％。兩市全天成交１﹒１２萬億元人民幣，較上個交易日增約
５％。
　
　　美國上周六空襲伊朗主要核設施，中東衝突出現新一輪重大升級
　
　　板塊表現方面，金融股撐市，銀行板塊全日升１﹒５％，內地與香港的「跨境支付通」２２
日正式上線，香港金管局稱首日服務運作大致暢順，北向匯款６９００筆，南向約１﹒９萬筆。
農業銀行（滬：６０１２８８）、工商銀行（滬：６０１３９８）等多股盤中創新高；跨境支付
板塊走強大漲４﹒６％。
　
＊美擬再擴芯片限制，利好中芯漲４﹒６％＊
　
　　美媒《華爾街日報》引述知情人士報道，美國已通知台積電、南韓三星電子、ＳＫ海力士等
半導體巨頭，計劃取消允許這些公司在中國使用美國技術的豁免，市場憧憬國產將進一步替代，
中芯國際（００９８１）等半導體股走揚。
　
　　中芯收報４１﹒３元，漲４﹒６％，為表現第三好的藍籌；宏光半導體（０６９０８）升幅
達７﹒８％，華虹（０１３４７）亦漲４﹒４％，晶門半導體（０２８７８）揚３﹒５％，上海
復旦（０１３８５）升１﹒６％。
　
　　報道還指，美方計劃最快可能在未來數月內實施。目前上述３間公司毋須逐一申請，即可將
美國芯片製造設備運往在華工廠。專家認為如實施限制，可能嚴重影響全球供應鏈，申請豁免恐
需３至６個月審查期。
　
　　美國商務部發言人發聲明指，芯片製造商仍可在中國營運，新的芯片執法機制類似於其他向
中國出口的半導體公司的許可要求，並確保美國擁有平等且對等的程序。
　
　　但一位白宮官員表示，美國只是「未雨綢繆」，以防中美兩國達成的貿易休戰協議破裂。他
相信貿易協議將會繼續推進，中國也將按協議放鬆稀土出口管制。
　
＊美團多搞作，股價獲提振＊
　
　　美團（０３６９０）今日新聞多多，先是在微信公眾號宣布將全面拓展即時零售業務，閃購
業務將繼續積極拓展品類，攜手零售商品牌商夥伴進一步拓展門店和閃電倉；美團優選亦將轉型
升級，集中資源聚焦優勢區域，繼續探索「次日達＋自提」模式和社區零售新業態。小象超市方
面將大力加碼，包括繼續擴大小象超市覆蓋區域，逐步拓展到所有一二線城市。此外，還將積極
開拓海外市場，在Ｋｅｅｔａ外賣業務海外拓展的基礎上，自６月開始，小象超市海外版
Ｋｅｅｍａｒｔ也開啟了出海征程，已在沙特首都利雅得兩個區域測試上線，後續將向其他地區
擴展。
　
　　不過，美團優選剛宣布要轉型升級，就伴隨暫停服務，美團優選在上海區域暫時下線，未來
恢復時間尚未確定。目前僅廣東、浙江等區域仍在持續運營。
　
　　內媒引述美團內部公告指出，美團優選此次調整明確所有正式員工不裁員，應屆生也有保障
，如期入職；又指公司已完成和食雜內部快驢小象的業務接收計劃，正在對接公司其他業務的相
關崗位，會妥善安排大家到新的工作崗位上；強調「與個人相關的薪酬福利等均不受影響」。
　
　　美團今日最高價見１３２﹒９元，收升２％，報１３１﹒４元。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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