《Ａ股焦點》芯片公司瀾起科技微跌，擬發行Ｈ股來港上市

《經濟通通訊社２３日專訊》瀾起科技（滬：６８８００８）上周五（２０日）公布，為深

化公司的國際化戰略布局，持續吸引並集聚優秀的研發與管理人才，增強境外融資能力，進一步

提升公司核心競爭力，根據公司發展戰略及運營需要，公司擬發行境外上市股份Ｈ股股票並在港

交所上市。



瀾起科技今早低開低走，現微跌０﹒３６％，報８１﹒２８元人民幣。



公告顯示，瀾起科技將充分考慮現有股東的利益和境內外資本市場的情況，在股東大會決議

有效期內選擇適當的時機和發行視窗完成本次發行。本次發行尚需提交公司股東大會審議，在符

合中國境內相關法律、法規和規範性文件、香港法律的要求和條件下進行，並需取得中國證監會

、港交所和香港證監會等相關政府機構、監管機構備案、批准和╱或核准。



截至目前，瀾起科技正積極與相關中介機構就本次發行的相關工作進行商討，除本次董事會

審議通過的相關議案外，其他關於本次發行的具體細節尚未最終確定。



瀾起科技成立於２００４年，是數據處理及互連芯片設計公司，致力於為雲計算和人工智能

領域提供高性能、低功耗的芯片解決方案，目前公司擁有互連類芯片和津逮伺服器平台兩大產品

線。（ｊｑ）

