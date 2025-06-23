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AH股新聞

23/06/2025 12:01

中國海油在廣東成立銷售公司，註冊資本５０億，含新能源車銷售

　　《經濟通通訊社２３日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，近日，中海油銷售（廣東）有限公司成立
，法定代表人為佘浩濱，註冊資本５０億人民幣，經營範圍包括成品油批發、成品油倉儲、新能
源汽車換電設施銷售、新能源汽車整車銷售、石油制品銷售等。
　
　　股東信息顯示，該公司由中國海油（００８８３）（滬：６００９３８）旗下中海石油煉化
有限責任公司全資持股。（ｃｔ）

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