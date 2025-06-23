中國海油在廣東成立銷售公司，註冊資本５０億，含新能源車銷售

《經濟通通訊社２３日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，近日，中海油銷售（廣東）有限公司成立
，法定代表人為佘浩濱，註冊資本５０億人民幣，經營範圍包括成品油批發、成品油倉儲、新能
源汽車換電設施銷售、新能源汽車整車銷售、石油制品銷售等。
股東信息顯示，該公司由中國海油（００８８３）（滬：６００９３８）旗下中海石油煉化
有限責任公司全資持股。（ｃｔ）
etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情
23/06/2025 12:01
《經濟通通訊社２３日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，近日，中海油銷售（廣東）有限公司成立
，法定代表人為佘浩濱，註冊資本５０億人民幣，經營範圍包括成品油批發、成品油倉儲、新能
源汽車換電設施銷售、新能源汽車整車銷售、石油制品銷售等。
股東信息顯示，該公司由中國海油（００８８３）（滬：６００９３８）旗下中海石油煉化
有限責任公司全資持股。（ｃｔ）
etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情
上一篇新聞︰23/06/2025 12:02 《汽車新勢力》小鵬匯天回應杜超任ＣＦＯ：未來會有ＩＰＯ計劃
下一篇新聞︰23/06/2025 11:56 《提振內房》杭州：可用公積金直付購房首付款，全程支持線上辦理
23/06/2025 12:28 《駐京專電》全國人大：修改完善治理平台「內捲式」競爭規定
23/06/2025 11:49 《海納智見－荀玉根》ＡＩ應用的股市映射－港股稀缺性資產研究
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N