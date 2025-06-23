【中東戰火】中國強烈譴責美方襲擊伊朗，籲衝突當事方盡快停火

《經濟通通訊社２３日專訊》美國上周六（２１日）空襲伊朗三個核武設施，各國反應兩極

。以色列總理內塔尼亞胡高度讚揚，聯合國則表示震驚，新西蘭、澳洲等也予以譴責。



在北京，中國外交部發言人表示，中方強烈譴責美方襲擊伊朗，攻擊國際原子能機構監管下

的核設施。美方此舉嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則以及國際法，加劇中東緊張局勢。



中方呼籲衝突當事方尤其是以色列盡快停火，保障平民安全，開啟對話談判。中方願同國際

社會一道，凝聚合力、主持公道，為恢復中東地區和平穩定作出努力。



＊伊朗使館：絕大部分在中國公民平安撤出＊



另外，中國駐伊朗大使館公參付莉華表示，隨著局勢迅速惡化，在伊中國公民撤離的意願愈

來愈強烈，使館組織４批次共１７輛巴士接中國公民自陸路口岸撤離。截至２１日，絕大部分在

伊中國公民已平安撤出，其他還在伊的少量中國公民也已避開高風險地區。



＊以色列使館：中國公民透過以埃邊境集中撤離＊



中國駐以色列大使館表示，在６月１９至２１日已組織３批有意願撤離的同胞近３００人，

通過以埃邊境貝京口岸安全撤離，目前大部分人員已返回國內。綜合考慮近期撤離登記人員情況

，大使館將分別於２３日和２５日，通過貝京口岸組織後兩批撤離。（ｒｙ）

