【車企血戰】廣汽馮興亞：我們跟「車圈恒大」毫無關係

《經濟通通訊社２３日專訊》近期「車圈恒大」輿論熱議，廣汽埃安母公司廣汽集團

（０２２３８）（滬：６０１２３８）董事長、總經理馮興亞回應指，廣汽集團是中國汽車行業

財務結構最好的企業之一，其２０２４年資產負債率只有４７﹒６％。集團一直保持穩健發展，

即使是廣汽埃安，尋求資本運作也是為了釋放組織活力，而不是、也不需要依賴資本市場來解決

發展的資金問題。可以肯定地說，無論是廣汽集團，還是廣汽埃安，都跟「車圈恒大」、「爆雷

」毫無關係。



＊埃安ＩＰＯ暫緩，廣汽：會繼續進行資本運作＊



至於子公司埃安ＩＰＯ沒有如期落地，員工持股計劃又於近期引發流言蜚語，馮興亞稱，現

在不是推動埃安上市的最佳時機，當下要務是提升埃安業績和估值。針對員工與外部戰略投資者

的退出渠道，他告訴《財新》，埃安會繼續進行資本運作，例如在合適時機再次爭取上市，資本

運作還包括其他選項，集團增發收購部分埃安股份，也是其中之一。



針對高管提前退股且全額退款傳言，他強調，收益和風險共擔，是員工持股計劃題中應有之

義，廣汽集團絕不會為任何投資者安排特殊退出渠道。「無論是領導還是員工，是大股東還是小

股東，是內部投資者還是外部戰投。」馮興亞說，「全部一視同仁。」



《財新》報道稱，截至目前，廣汽集團以直接和間接方式合計持有埃安約７７％的股份。埃

安小股東包括戰略投資者和員工持股平台。廣汽埃安有６７９名員工參與了２０２２年３月實施

的股權激勵，廣汽研究院亦有１１５名研發人員以「上持下」方式參與持股。他們的出資總額接

近１８億元人民幣。（ｒｙ）

