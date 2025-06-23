【ＡＩ】路透：美國官員指ＤＳ利用東南亞空殼公司獲取ＡＩ芯片

《經濟通通訊社２３日專訊》據《路透》引述美國國務院一位高級官員報道，中國人工智能

（ＡＩ）企業深度求索（ＤｅｅｐＳｅｅｋ，簡稱ＤＳ）正在協助中國軍方和情報機構，並指

ＤｅｅｐＳｅｅｋ試圖利用東南亞空殼公司獲取受到美國出口管制的高端半導體芯片。該官員拒

絕透露ＤｅｅｐＳｅｅｋ是否成功避開了出口管制，也未就空殼公司提供更多細節。至於美國是

否會對ＤｅｅｐＳｅｅｋ實施進一步的出口管制或制裁，該官員稱「目前暫無消息可公布」。



該官員指出，據當局所掌握的情況，ＤｅｅｐＳｅｅｋ甘願為中國軍方和情報機構提供支持

，並且很可能會繼續提供支持；這一做法超越了對ＤｅｅｐＳｅｅｋ人工智能模型的開源訪問。

該官員並指，ＤｅｅｐＳｅｅｋ在中國人民解放軍和其他與中國國防工業基地有關的實體的採購

記錄中，被提及超過１５０次，而且ＤｅｅｐＳｅｅｋ曾向解放軍研究機構提供技術服務。



該官員還稱，ＤｅｅｐＳｅｅｋ正在與北京的監控機構共享用戶信息和統計數據。中國法律

要求在華運營企業在收到政府要求時向其提供數據，但對於ＤｅｅｐＳｅｅｋ已經在這樣做，可

能會引發對該公司全球數千萬日常用戶隱私和其他方面的擔憂。美國議員們此前曾表示，根據

ＤｅｅｐＳｅｅｋ隱私披露聲明，該公司通過與中國國有電信巨頭中國移動連接的「後端基礎設

施」，將美國用戶數據傳輸到中國。



報道指，ＤｅｅｐＳｅｅｋ未就其有關隱私保護做法的相關問題做出回應。



＊美國質疑ＤｅｅｐＳｅｅｋ實力或被誇大並嚴重依賴美國技術＊



此外，該官員表示，ＤｅｅｐＳｅｅｋ正在利用變通手段規避美國出口管制，獲取美國製造

的先進芯片。美國的結論反映出華盛頓日益加深的懷疑，即ＤｅｅｐＳｅｅｋ迅速崛起背後的實

力可能被誇大，並且嚴重依賴美國技術。



該官員稱，ＤｅｅｐＳｅｅｋ可獲得大量美國英偉達的高端Ｈ１００芯片。由於美國政府擔

憂中國可能利用這些芯片提升軍事能力或在ＡＩ競賽中取得優勢，自２０２２年起此類芯片已被

列入出口管制清單。不過，ＤｅｅｐＳｅｅｋ試圖利用東南亞的空殼公司來規避出口管制，並正

在尋求進入東南亞的數據中心來遠程獲取美國芯片。



報道指，ＤｅｅｐＳｅｅｋ也沒有回應有關其採購英偉達芯片或被指使用空殼公司的提問。

中國外交部和商務部沒有回應置評請求。



英偉達發言人則回應稱，公司不支持違反美國出口管制或被列入美國實體名單的各方，並指

現行出口管制政策已使公司基本退出了中國數據中心市場，目前該市場僅由華為等競爭對手提供

服務。（ｓｌ）





