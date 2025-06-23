《打擊貪腐》前公安部反恐專員劉躍進受賄１﹒２億，一審判死緩

《經濟通通訊社２３日專訊》福建省福州市中級人民法院今日一審公開宣判十三屆全國政協

委員劉躍進（副部長級）受賄案，對劉躍進以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終

身，並處沒收個人全部財產；對其犯罪所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。



經審理查明，１９９２年至２０２０年，劉躍進利用擔任天津市公安局塘沽分局副局長，公

安部禁毒局局長、黨委委員、部長助理，國家禁毒委員會副主任兼辦公室主任等職務上的便利，

為有關單位和個人在企業經營、融資借款等方面提供幫助，直接或通過他人非法收受財物共計折

合人民幣１﹒２１億餘元。



＊認罪悔罪，積極退贓，獲從輕處罰＊



福州市中級人民法院認為，劉躍進的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，並使國家和人民

利益遭受特別重大損失，應依法懲處。鑑於其到案後如實供述自己罪行，主動交代辦案機關尚未

掌握的大部分受賄犯罪事實；認罪悔罪，積極退贓，受賄贓款贓物已全部追繳，依法可以對其從

輕處罰。法庭遂作出上述判決。



６６歲的劉躍進是首任公安部反恐專員，去年３月被通報受查。他曾組織偵辦過多宗大案、

要案。其中在公安部禁毒局局長任上，劉躍進以「１０．５」湄公河慘案專案組組長身份，帶領

專案組破獲２０１１年金三角中國船員遇襲案主犯糯康，獲公安部授予全國公安系統二級英雄模

範榮譽稱號。電影《湄公河行動》中禁毒局局長高剛的原型就是劉躍進。



中紀委國家監委去年９月通報對劉躍進的審查調查結果，指劉躍進的問題包括對黨不忠誠不

老實，對抗組織審查；私自留存涉密文件；毫無紀法意識，執法犯法，將公權力當作攫取私利的

工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、案件協調等方面謀利，並非法收受巨額

財物。（ｓｌ）

