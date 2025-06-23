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AH股新聞

23/06/2025 17:20

《打擊貪腐》前公安部反恐專員劉躍進受賄１﹒２億，一審判死緩

　　《經濟通通訊社２３日專訊》福建省福州市中級人民法院今日一審公開宣判十三屆全國政協
委員劉躍進（副部長級）受賄案，對劉躍進以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終
身，並處沒收個人全部財產；對其犯罪所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。
　
　　經審理查明，１９９２年至２０２０年，劉躍進利用擔任天津市公安局塘沽分局副局長，公
安部禁毒局局長、黨委委員、部長助理，國家禁毒委員會副主任兼辦公室主任等職務上的便利，
為有關單位和個人在企業經營、融資借款等方面提供幫助，直接或通過他人非法收受財物共計折
合人民幣１﹒２１億餘元。
　
＊認罪悔罪，積極退贓，獲從輕處罰＊
　
　　福州市中級人民法院認為，劉躍進的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，並使國家和人民
利益遭受特別重大損失，應依法懲處。鑑於其到案後如實供述自己罪行，主動交代辦案機關尚未
掌握的大部分受賄犯罪事實；認罪悔罪，積極退贓，受賄贓款贓物已全部追繳，依法可以對其從
輕處罰。法庭遂作出上述判決。
　
　　６６歲的劉躍進是首任公安部反恐專員，去年３月被通報受查。他曾組織偵辦過多宗大案、
要案。其中在公安部禁毒局局長任上，劉躍進以「１０．５」湄公河慘案專案組組長身份，帶領
專案組破獲２０１１年金三角中國船員遇襲案主犯糯康，獲公安部授予全國公安系統二級英雄模
範榮譽稱號。電影《湄公河行動》中禁毒局局長高剛的原型就是劉躍進。
　
　　中紀委國家監委去年９月通報對劉躍進的審查調查結果，指劉躍進的問題包括對黨不忠誠不
老實，對抗組織審查；私自留存涉密文件；毫無紀法意識，執法犯法，將公權力當作攫取私利的
工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、案件協調等方面謀利，並非法收受巨額
財物。（ｓｌ）

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