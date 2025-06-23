【車企血戰】汽車經銷商會籲車企優化政策，返利兌現期縮至３０天

《經濟通通訊社２３日專訊》全國工商聯汽車經銷商商會今日發布《關於呼籲汽車生產廠家

優化返利政策縮短返利兌現帳期的倡議》，指近期部分車企作出縮短供應鏈帳期至６０天的承諾

，若承諾能兌現將極大緩解供應鏈企業面臨的資金壓力，但同時也要關注到，汽車經銷商同樣面

臨車企返利兌現帳期問題。據商會調研顯示，目前主銷車型８０％左右存在價格倒掛問題，倒掛

金額普遍超過２０％，這意味著經銷商如果不能及時拿到返利，將額外墊付大量資金。商會呼籲

所有汽車品牌都將返利兌現帳期調整為不超過３０天。



＊車企承諾返利存三大問題，個別品牌兌現帳期長達１８０天＊



《倡議》稱，商會近期對４２個汽車品牌承諾經銷商的返利問題進行了專項調研，結果顯示

存在三大問題：一是返利構成複雜、存在模糊空間；二是兌現帳期品牌之間差別大；三是返利的

兌現形式以及如何使用大多受限。其中在固定返利方面，有１７個品牌的兌現帳期不超過３０天

，９個品牌不超過６０天，１２個品牌不超過９０天，４個品牌長達１８０天；非固定返利方面

，有１８個品牌的兌現帳期為不超過３０天，９個品牌不超過６０天，７個品牌不超過９０天，

２個品牌長達１８０天，６個品牌因各種原因沒有設置非固定返利。



《倡議》稱，為徹底解決長期困擾經銷商上述三大問題，構建生產廠家與經銷商互信共贏的

合作生態，更深層次解決汽車產業存在的「內捲式」競爭問題，呼籲各汽車生產廠家：一是設置

明確清晰的返利政策。簡化返利設置，明確返利標準，杜絕模糊返利。特別是生產廠家為彌補經

銷商因價格倒掛等原因造成的虧損而給予經銷商的各類名義的非固定返利，應根據市場客觀情況

，讓經銷商做到有預期、有相對清晰的計算標準。



二是縮短返利兌現帳期。調研的汽車品牌中已有１８個品牌的返利兌現帳期達到了３０天以

內，充分體現了這些品牌的社會責任和品牌形象。鑑於返利對於經銷商的重要意義，呼籲所有品

牌都將返利兌現帳期調整為不超過３０天。



三是不再對返利兌現和返利使用設置過多限制條件。調研的汽車品牌中有９個品牌將返利以

現金形式直接返給經銷商，並且經銷商可自由支配使用，呼籲所有品牌都將返利以現金形式返給

經銷商，並確保經銷商可自由支配使用。同時，不要對返利兌現設置過於苛刻的考核條件。

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