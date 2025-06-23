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AH股新聞

23/06/2025 14:33

《中國要聞》安克召回７款移動電源，一電芯廠３Ｃ認證被撤銷

　　《經濟通通訊社２３日專訊》繼羅馬仕（ＲＯＭＯＳＳ）頻傳事故召回近５０萬顆，知名品
牌安克（ＡＮＫＥＲ）２０日公告召回７款型號總計超過７０萬顆行動電源，表示可能引發過熱
甚至燃燒，呼籲使用者立即停用。
　
　　安克是全球銷量領先的知名品牌，北美地區高居第一。美國消費品安全委員會（ＣＰＳＣ）
１２日公告，召回安克ＰｏｗｅｒＣｏｒｅ　１００００（型號Ａ１２６３）１１５﹒８萬顆行
動電源，呼籲消費者立即停用，理由是存在起火和燒傷風險。
　
　　安克創新中國官網２０日發布主動召回公告，召回型號為Ａ１６４２、Ａ１６４７、
Ａ１６５２、Ａ１６８０、Ａ１６８１、Ａ１６８９、Ａ１２５７的部分批次產品，總計７１萬
２９６４顆。公告稱，此次召回源於電芯原材料的變更隱患。安克創新在品質安全檢查中發現，
某供應商部分批次的行業通用電芯，存在未經批准的原材料變更，這可能導致極少數產品在多次
循環使用後出現隔膜絕緣失效，進而引發過熱甚至燃燒等安全隱患。
　
＊電芯廠３Ｃ認證被撤銷，關連安克、羅馬仕等大廠產品認證＊
　
　　近日，國家市場監管總局全國認證認可信息公共服務平台數據顯示，自６月初起，羅馬仕、
安克創新、倍思、綠聯等知名移動電源品牌的多款產品３Ｃ認證證書處於「暫停」狀態。
　
　　值得注意的是，作為眾多充電寶品牌的電池供應商，安普瑞斯（無錫）有限公司的多個相關
電池及電芯產品３Ｃ認證證書也被暫停。該公司由美國安普瑞斯全資子公司和無錫產業發展集團
有限公司共同出資組建，投資總額２億美元。（ｊｑ）

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