《Ａ股行情》中東局勢升溫，滬綜指低開０﹒３％

《經濟通通訊社２３日專訊》美軍周末空襲伊朗三處核設施，德黑蘭誓言保留一切反擊選項

。中東局勢驟然升溫，全球投資者密切關注油氣運輸的關鍵航道霍爾木茲海峽是否會遭到封鎖。

有估計，一旦伊朗關閉霍爾木茲海峽，將觸發全球油價急升至每桶１００美元以上。



滬深股市今早低氣壓，滬綜指低開０﹒３１％，報３３４９﹒４６點，深成指低開

０﹒５５％，創業板指低開０﹒６４％。油氣股、航運概念盤初拉漲。



美國國務卿魯比奧接受訪問時，促請中國政府向伊朗表達不同意關閉霍爾木茲海峽的行動，

因為中國很依賴該條航道獲得原油供應。外間一直認為，中國是伊朗原油的最大買家，也是與伊

朗保持良好關係的國家之一。



中國外交部發言人早前表示，強烈譴責美方襲擊伊朗，攻擊國際原子能機構監管下的核設施

。美方此舉嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則以及國際法，加劇中東緊張局勢。中方呼籲衝突當事

方尤其是以色列盡快停火，保障平民安全，開啟對話談判。



人民銀行今日進行２２０５億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有２４２０

億元逆回購到期，即今日淨回籠２１５億元；今日還有１０００億元國庫現金定存到期。本周公

開市場將有９６０３億元逆回購到期。（ｒｙ）

