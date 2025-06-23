《Ａ股行情》滬指翻紅半日收升０﹒１５％，半導體、航運股大漲

《經濟通通訊社２３日專訊》滬深股市三大指數集體低開，滬指半日翻紅收升０﹒１５％，

報３３６５﹒０７點，深成指仍軟０﹒１６％，創業板指跌０﹒３３％。滬深兩市上午成交

６７０６億元（人民幣．下同），較上個交易日微減４億元。



美國突襲伊朗核設施令中東局勢升級，Ａ股油氣、航運等板塊隨即起動。高盛料霍爾木茲海

峽運輸可能被切斷，導致石油和天然氣價格飆升。油股升多跌少，茂化實華

（深：０００６３７）漲停，「三桶油」走軟，有報道指中國石化（滬：６０００２８）、中國

石油（滬：６０１８５７）及中國海油（滬：６００９３８）多年來在伊朗地區注入巨額投資，

伊朗遭受空襲，其項目恐受牽連。



至於航運股則集體大升，板塊指數漲近３％，寧波海運（滬：６００７９８）、連雲港

（滬：６０１００８）等升停封板。美國國務卿魯比奧呼籲中國政府向伊朗表達不同意關閉霍爾

木茲海峽的行動，因為中國很依賴該條航道獲得原油供應。



另外，半導體股再度受國產替代預期提振，中芯國際（滬：６８８９８１）上午升３﹒６％

。外電消息，美正考慮撤銷近年來給予三星、ＳＫ海力士和台積電等全球芯片製造商在華使用美

國技術的授權。不過美商務部發言人表示，芯片製造商仍可在中國運營。（ｒｙ）

