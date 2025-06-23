《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒６５％成交增半成，金融股撐市

《經濟通通訊社２３日專訊》中東局勢吸引全球目光，分析指海外地緣緊張，股市短期缺乏

上行動力，估計以反復調整為主。滬深股市低開反彈，滬指收升３３８１﹒５８點，深成指升

０﹒４３％，創業板指揚０﹒３９％。兩市全天成交１﹒１２萬億元（人民幣．下同），較上個

交易日增加５４８億元或約５％。



美國上周六空襲伊朗主要核設施，中東衝突出現新一輪重大升級，伊朗誓言保留所有自衛選

擇。就美國襲擊伊朗，中方表示強烈譴責，外交部稱美方此舉嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則以

及國際法，加劇中東緊張局勢。



板塊表現方面，金融股撐市，銀行板塊全日升１﹒５％，內地與香港的「跨境支付通」２２

日正式上線，香港金管局稱首日服務運作大致暢順，北向匯款６９００筆，南向約１﹒９萬筆。

農業銀行（滬：６０１２８８）、工商銀行（滬：６０１３９８）等多股盤中創新高；跨境支付

板塊走強大漲４﹒６％，四方精創（深：３００４６８）、吉大正元（深：００３０２９）等漲

停。



中央加大反腐力道整治違規吃喝的行動持續，白酒股領挫，山西汾酒（滬：６００８０９）

全天收跌３％。針對近來接連爆出公職人員違規吃喝問題，中央明確相關認定標準，更精準、規

範地整治違規吃喝問題。官媒強調如跟家人、親朋好友的正常聚餐，沒有任何問題。另外用案件

指出違規吃喝主要有４類，分別為接受、提供可能影響公正執行公務的宴請，違規出入私人會所

吃喝，違規組織、參加用公款支付的宴請，以及超標準、超範圍接待或借機大吃大喝。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３８５７﹒９０ ＋０﹒２９

上證指數 ３３８１﹒５８ ＋０﹒６５ ４４２７﹒８９

深證成指 １００４８﹒３９ ＋０﹒４３ ６７９８﹒４０

創業板指 ２０１７﹒６３ ＋０﹒３９

科創５０ ９６１﹒４９ ＋０﹒３８

Ｂ股指數 ２５４﹒２６ －０﹒１９ １﹒１０

深證Ｂ指 １１６８﹒８３ ＋０﹒５７ ０﹒６２

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