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AH股新聞

23/06/2025 15:11

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒６５％成交增半成，金融股撐市

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中東局勢吸引全球目光，分析指海外地緣緊張，股市短期缺乏
上行動力，估計以反復調整為主。滬深股市低開反彈，滬指收升３３８１﹒５８點，深成指升
０﹒４３％，創業板指揚０﹒３９％。兩市全天成交１﹒１２萬億元（人民幣．下同），較上個
交易日增加５４８億元或約５％。
　
　　美國上周六空襲伊朗主要核設施，中東衝突出現新一輪重大升級，伊朗誓言保留所有自衛選
擇。就美國襲擊伊朗，中方表示強烈譴責，外交部稱美方此舉嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則以
及國際法，加劇中東緊張局勢。
　
　　板塊表現方面，金融股撐市，銀行板塊全日升１﹒５％，內地與香港的「跨境支付通」２２
日正式上線，香港金管局稱首日服務運作大致暢順，北向匯款６９００筆，南向約１﹒９萬筆。
農業銀行（滬：６０１２８８）、工商銀行（滬：６０１３９８）等多股盤中創新高；跨境支付
板塊走強大漲４﹒６％，四方精創（深：３００４６８）、吉大正元（深：００３０２９）等漲
停。
　
　　中央加大反腐力道整治違規吃喝的行動持續，白酒股領挫，山西汾酒（滬：６００８０９）
全天收跌３％。針對近來接連爆出公職人員違規吃喝問題，中央明確相關認定標準，更精準、規
範地整治違規吃喝問題。官媒強調如跟家人、親朋好友的正常聚餐，沒有任何問題。另外用案件
指出違規吃喝主要有４類，分別為接受、提供可能影響公正執行公務的宴請，違規出入私人會所
吃喝，違規組織、參加用公款支付的宴請，以及超標準、超範圍接待或借機大吃大喝。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３８５７﹒９０　　＋０﹒２９　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３３８１﹒５８　　＋０﹒６５　　　　４４２７﹒８９　　
　　深證成指　　１００４８﹒３９　＋０﹒４３　　　　６７９８﹒４０　　
　　創業板指　　２０１７﹒６３　　＋０﹒３９　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　　９６１﹒４９　　＋０﹒３８　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２５４﹒２６　　－０﹒１９　　　　　１﹒１０　　　　
　　深證Ｂ指　　１１６８﹒８３　　＋０﹒５７　　　　　０﹒６２　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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