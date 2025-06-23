《海納智見－荀玉根》ＡＩ應用的股市映射－港股稀缺性資產研究

《海納智見》在年初以來中國資產重估行情中港股走勢最亮眼，我們在《恒生科技牛－

２０２５０５２７》中指出，下半年港股牛途繼續，並且相對Ａ股更優。這主要源於港股部分資

產與當前ＡＩ應用、新消費等產業趨勢相關度更高，在宏觀偏弱背景下吸引力更大，即港股資產

的稀缺性所在。本文將借鑑２０１２－１４年移動互聯浪潮的股市映射，分析在當前ＡＩ產業周

期下港股科技稀缺資產的投資價值。



借鑑２０１２－１４年，科技變革驅動港股佔優。回顧歷史上港股優於Ａ股的階段，結合宏

觀背景和產業趨勢來看，我們認為當前港股相對Ａ股的佔優格局或類似２０１２－２０１４年。

宏觀背景方面，１２－１４年穩增長政策力度不大，經濟基本面弱復甦。２０１０年後中國經濟

增速放緩，１２－１４年國內政策主要靠貨幣政策發力，但在財政和地產政策上未有力度較強的

政策出台，因此國內經濟基本面呈現弱復甦格局。產業趨勢方面，伴隨著移動互聯浪潮加速演進

，科技引領港股表現更優。２０１１－１２年處於移動互聯浪潮的前半程起步階段，以各類硬件

設備為主題的投資機會開始出現，２０１１－２０１２年港股電腦與外圍設備、港股半導體設備

最大漲幅達６１％、５０％。２０１３－２０１４年４Ｇ全面商用＋智能機平價趨勢推動下，智

能手機加速滲透，推動移動互聯浪潮走向爆發期。２０１３－２０１４年軟件應用端明顯佔優，

期間港股軟件、娛樂最大漲幅達１９３％、１２９％，明顯高於恒生指數的３１％。



ＡＩ應用大發展主場在中國。回到現在，當前宏觀背景與產業趨勢與２０１２－２０１４年

具有相似之處。當前宏觀基本面曲折修復，但ＡＩ應用等產業層面亮點紛呈。從宏觀環境看，過

去幾年中國經濟基本面偏弱，通脹有待提振，處在新舊動能切轉換的重要時間節點。從產業趨勢

看，當前我們正處人工智能引領的新一輪科技向上周期中，年初中國企業Ｄｅｅｐｓｅｅｋ－

Ｒ１大模型憑藉其低成本、高性能和開源等特性，有望推動ＡＩ商業化應用加速。ＡＩ應用加速

落地，國內在軟件及內容應用領域優勢更明顯。與移動互聯浪潮初期相似，２０２３－２４年在

ＡＩ應用浪潮０－１的階段中硬件端業績確定性更高，股價漲幅更明顯，期間ＡＩ浪潮演繹中，

Ａ股算力板塊更加受益，港股科技板塊表現相對靠後。２０２５年以來，大模型降本增速驅動

ＡＩ應用步入加速階段，軟件和內容應用領域企業或更受益，其中港股科技企業在ＡＩ大模型領

域已具備一定技術先發優勢。



ＡＩ應用叙事的股市映射在港股。由於此前Ａ股和港股上市制度的差異，港股聚集了一批較

Ａ股更為稀缺的互聯網龍頭企業。港股科技中軟件應用端佔比更高，港股軟件服務及傳媒等下游

軟件和內容端行業總市值佔比為５６％，而在Ａ股科技板塊中僅佔２４％。此外，我們進一步測

算Ａ、Ｈ股中互聯網企業的佔比情況，Ａ股僅為３％，而港股接近５０％。ＡＩ應用加速浪潮下

，港股科技或勇立潮頭。首先，港股科技企業在ＡＩ領域具備較強的競爭力，或能充分受益於

ＡＩ產業紅利。其次，港股龍頭互聯網企業資本開支和雲業務收入也在強勁增長，未來商業化應

用有望加速落地。在基本面和資金面支撑下，低估的港股互聯網仍有估值抬升潜力。當前港股互

聯網估值並不算高，盈利高增＋資金改善催化下，相對低估的港股互聯網有望繼續向上。



風險提示：ＡＩ技術發展不及預期，ＡＩ商業落地不及預期。



《國泰海通證券首席經濟學家 荀玉根》



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