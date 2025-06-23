《Ａ股焦點》霍爾木茲海峽若關閉，憧憬替代航線，Ａ場航運股走高

《經濟通通訊社２３日專訊》隨著美國介入以伊戰爭，人們對霍爾木茲海峽是否會被關閉愈

發擔憂。媒體報道指，伊朗議會國家安全委員會委員庫薩里表示，伊朗議會已得出結論，認為應

關閉霍爾木茲海峽，但最終決定權在伊朗最高國家安全委員會手中。



霍爾木茲海峽是全球約２０％石油和天然氣運輸的咽喉要道，２０２４年通過該海峽的石油

中，有超過八成運往亞洲，其中中國是最大買家之一。市場分析指，霍爾木茲海峽若遭封鎖，對

中國航運公司將產生多重衝擊，若需繞行非洲好望角，運輸成本大幅上升，中遠海運、中外運等

需重新規劃中東至亞洲的航線，可能導致船期延誤與港口擁堵，影響整體物流效率。不過，雖然

短期內風險升高，但若中國航運公司能靈活調整船隊部署、擴展替代航線（如俄羅斯北極航道或

中亞陸路運輸），亦可能因此而搶佔市場份額。



Ａ股航運概念應聲走高，寧波海運（滬：６００７９８）、連雲港（滬：６０１００８）、

寧波遠洋（滬：６０１０２２）及南京港（深：００２０４０）漲停，中遠海能

（滬：６０００２６）漲逾５％，中遠海發（滬：６０１８６６）升近３％，招商南油

（滬：６０１９７５）、珠海港（深：０００５０７）、錦江航運（滬：６０１０８３）跟漲。

不過，中遠海控（滬：６０１９１９）跌０﹒６％。（ｒｙ）

