《Ａ股焦點》伊朗若封海峽，運往亞州石油受累，Ａ場油股升多跌少

《經濟通通訊社２３日專訊》伊朗或關閉霍爾木茲海峽，引各國關注。作為全球約２０％石

油和天然氣運輸的咽喉要道，２０２４年通過該海峽的石油中，有超過八成運往亞洲，其中中國

是最大買家之一。美國國務卿魯比奧敦促中國，勸說伊朗不要關閉霍爾木茲海峽。他並警告，封

鎖海峽的舉動將導致中東局勢巨大升級，美方及其他國家將作出回應。



高盛發表報告估計，如果通過霍爾木茲海峽的石油運輸量在一個月內減少一半，並在隨後的

１１個月內持續減少１０％，布蘭特原油價格可能會短暫升至每桶１１０美元的峰值，然後回落

，到２０２５年第四季度的均價將達到每桶９５美元左右。此外，如果伊朗的石油供應每日減少

１７５萬桶，可能將布蘭特原油價格推至每桶９０美元左右的高峰。



滬深石油股目前升多跌少，茂化實華（深：０００６３７）漲停，泰山石油

（深：０００５５４）飆９﹒２％，通源石油（深：３００１６４）升８﹒６％，洲際油氣

（滬：６００７５９）升５％，中曼石油（滬：６０３６１９）走高４﹒３％；惟權重股走跌，

中國石油（滬：６０１８５７）挫１﹒５％，中國石化（滬：６０００２８）跌１﹒２％，中國

海油（滬：６００９３８）跌０﹒０４％，上述公司在伊朗均有多項能源投資。（ｒｙ）

