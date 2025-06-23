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AH股新聞

23/06/2025 10:54

《Ａ股焦點》伊朗若封海峽，運往亞州石油受累，Ａ場油股升多跌少

　　《經濟通通訊社２３日專訊》伊朗或關閉霍爾木茲海峽，引各國關注。作為全球約２０％石
油和天然氣運輸的咽喉要道，２０２４年通過該海峽的石油中，有超過八成運往亞洲，其中中國
是最大買家之一。美國國務卿魯比奧敦促中國，勸說伊朗不要關閉霍爾木茲海峽。他並警告，封
鎖海峽的舉動將導致中東局勢巨大升級，美方及其他國家將作出回應。
　
　　高盛發表報告估計，如果通過霍爾木茲海峽的石油運輸量在一個月內減少一半，並在隨後的
１１個月內持續減少１０％，布蘭特原油價格可能會短暫升至每桶１１０美元的峰值，然後回落
，到２０２５年第四季度的均價將達到每桶９５美元左右。此外，如果伊朗的石油供應每日減少
１７５萬桶，可能將布蘭特原油價格推至每桶９０美元左右的高峰。
　
　　滬深石油股目前升多跌少，茂化實華（深：０００６３７）漲停，泰山石油
（深：０００５５４）飆９﹒２％，通源石油（深：３００１６４）升８﹒６％，洲際油氣
（滬：６００７５９）升５％，中曼石油（滬：６０３６１９）走高４﹒３％；惟權重股走跌，
中國石油（滬：６０１８５７）挫１﹒５％，中國石化（滬：６０００２８）跌１﹒２％，中國
海油（滬：６００９３８）跌０﹒０４％，上述公司在伊朗均有多項能源投資。（ｒｙ）

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