  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

23/06/2025 09:39

【聚焦人幣】５月人幣全球支付佔比降至２﹒８９％，排名跌至第六

　　《經濟通通訊社２３日專訊》環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）發布人民幣月度報告和
數據統計顯示，５月人民幣國際支付佔比進一步從４月的３﹒５％下滑至２﹒８９％，排名再跌
一位，降為全球第六大最活躍貨幣。這是人民幣全球支付排名連續第二個月下降。
　
　　與４月相比，人民幣支付金額總體減少了２３﹒０７％　，同時所有貨幣支付金額總體減少
了６﹒８１％。
　
　　美元繼續是全球最活躍貨幣，５月美元國際支付份額由４９﹒６８％降至４８﹒４６％；第
二位歐元則由２２﹒２４％升至２３﹒５６％；第三位英鎊亦由６﹒５１％升至７﹒０６％。日
圓繼續是第四大活躍貨幣，國際支付份額由４月的４﹒０３％降至３﹒７％。加元上升一位取代
人民幣成為第五大活躍貨幣，支付份額從４月的３﹒１８％略降至３﹒１１％。
　
＊ＳＷＩＦＴ：拉長周期看，人民幣使用量在增加＊
　
　　《財新》引述ＳＷＩＦＴ亞太區總裁黃式進表示，ＳＷＩＦＴ按月度公布數據，短期出現波
動是正常的，並不能以一兩個月的數據波動得出結論。看人民幣在全球支付貨幣中的排名，一定
是拉長周期看。如果拉長周期來看人民幣追蹤自發布以來的歷史數據，人民幣的使用量是在增加
的。
　
　　報道又引述分析人士指出，近兩個月的人民幣數據波動與五一勞動節假期等季節性因素有關
，２０２４年４月、５月的ＳＷＩＦＴ追蹤數據中人民幣支付金額亦有所下降。
　
　　報道並指，ＳＷＩＦＴ全球支付貨幣指標並不能全面反映貨幣國際使用情況。對於全球人民
幣支付來說，目前還可通過ＣＩＰＳ辦理。
　
　　ＣＩＰＳ即人民幣跨境支付系統，是中國人民銀行專門為跨境人民幣支付業務開發的資金清
算結算系統，旨在向境內外參與者的跨境人民幣業務提供資金清算和結算服務。（ｓｌ）

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

定期存款 | 一周定存合集，創興南商上調港元短期存息，建行亞...

22/06/2025 10:55

貨幣攻略

生死時刻：伊朗被滲透過後的絕地反擊

20/06/2025 09:02

大國博弈

聯儲議息 | FOCUS | 鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗...

19/06/2025 12:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處