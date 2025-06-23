【聚焦人幣】５月人幣全球支付佔比降至２﹒８９％，排名跌至第六

《經濟通通訊社２３日專訊》環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）發布人民幣月度報告和

數據統計顯示，５月人民幣國際支付佔比進一步從４月的３﹒５％下滑至２﹒８９％，排名再跌

一位，降為全球第六大最活躍貨幣。這是人民幣全球支付排名連續第二個月下降。



與４月相比，人民幣支付金額總體減少了２３﹒０７％ ，同時所有貨幣支付金額總體減少

了６﹒８１％。



美元繼續是全球最活躍貨幣，５月美元國際支付份額由４９﹒６８％降至４８﹒４６％；第

二位歐元則由２２﹒２４％升至２３﹒５６％；第三位英鎊亦由６﹒５１％升至７﹒０６％。日

圓繼續是第四大活躍貨幣，國際支付份額由４月的４﹒０３％降至３﹒７％。加元上升一位取代

人民幣成為第五大活躍貨幣，支付份額從４月的３﹒１８％略降至３﹒１１％。



＊ＳＷＩＦＴ：拉長周期看，人民幣使用量在增加＊



《財新》引述ＳＷＩＦＴ亞太區總裁黃式進表示，ＳＷＩＦＴ按月度公布數據，短期出現波

動是正常的，並不能以一兩個月的數據波動得出結論。看人民幣在全球支付貨幣中的排名，一定

是拉長周期看。如果拉長周期來看人民幣追蹤自發布以來的歷史數據，人民幣的使用量是在增加

的。



報道又引述分析人士指出，近兩個月的人民幣數據波動與五一勞動節假期等季節性因素有關

，２０２４年４月、５月的ＳＷＩＦＴ追蹤數據中人民幣支付金額亦有所下降。



報道並指，ＳＷＩＦＴ全球支付貨幣指標並不能全面反映貨幣國際使用情況。對於全球人民

幣支付來說，目前還可通過ＣＩＰＳ辦理。



ＣＩＰＳ即人民幣跨境支付系統，是中國人民銀行專門為跨境人民幣支付業務開發的資金清

算結算系統，旨在向境內外參與者的跨境人民幣業務提供資金清算和結算服務。（ｓｌ）

