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AH股新聞

23/06/2025 11:36

美團全面拓展即時零售業務：增閃購品類，Ｋｅｅｍａｒｔ沙特上線

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美團今日在微信公眾號宣布將全面拓展即時零售業務。美團介
紹，在剛過去的「６１８」近百萬實體店在閃購上迎來了超過１億名顧客。手機成交額翻倍，智
能設備增長超６倍，白酒增長超１０倍。小象超市已在全國２０個城市開設了近千個前置倉，為
社區居民提供生鮮食雜「３０分鐘送達」服務，今年農產品銷售額將超過２００億元人民幣。
　
　　美團將在此前探索的基礎上，全面拓展即時零售業務，推動零售新業態提質升級。在品牌升
級基礎上，閃購業務將繼續積極拓展品類，攜手零售商品牌商夥伴進一步拓展門店和閃電倉。在
小象超市方面將大力加碼，包括繼續擴大小象超市覆蓋區域，逐步拓展到所有一二線城市。美團
優選亦將轉型升級，集中資源聚焦優勢區域，繼續探索「次日達＋自提」模式和社區零售新業態

　
　　此外，美團將積極開拓海外市場，加快走出去，參與全球零售行業的高水平競爭。在
Ｋｅｅｔａ外賣業務海外拓展的基礎上，自６月開始，小象超市海外版Ｋｅｅｍａｒｔ也開啟了
出海征程，已在沙特首都利雅得兩個區域測試上線，後續將向其他地區擴展。（ｓｌ）

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