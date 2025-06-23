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AH股新聞

23/06/2025 13:45

【ＦＯＣＵＳ】「三戰」危言聳聽，油金暫拒買賬

　　【ＦＯＣＵＳ】球又回到了哈梅內伊之手。當扎格羅斯山脈驚現６個鑽地彈巨洞，覆蓋其下
的福爾多（Ｆｏｒｄｏｗ）核設施前途未卜，這位８６歲的最高精神領袖，是將選擇如前任霍梅
尼般「飲鴆止渴
」停戰，還是玉石俱焚強硬報復？從油價、金價的走勢看，情勢並未失控。相比「封鎖海峽」，
油價更大威脅恐是「政權更迭」。
　
＊空襲福爾多似作秀＊
　
　　遭「ＴＡＣＯ（特朗普總是退縮）」嘲弄已久的侵侵，終於揚眉吐氣。白宮Ｘ帳號罕有連發
１０張戰情室（Ｔｈｅ　Ｓｉｔｕａｔｉｏｎ　Ｒｏｏｍ）相片，更令代號「午夜之錘」的美軍
空襲行動，充滿ＴｉｋＴｏｋ式表演風格。
　
　　跟侵侵在空襲結束後的全國電視講話中，聲稱「伊朗的關鍵核濃縮設施已被徹底摧毀
（ｃｏｍｐｌｅｔｅｌｙ　ａｎｄ　ｔｏｔａｌｌｙ　ｏｂｌｉｔｅｒａｔｅｄ）」相反，伊朗
官方媒體稱，關鍵設施的損壞僅限於入口隧道，且重要設備已在轟炸前移出；鐵桿盟友、俄羅斯
聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫亦稱，伊朗未來核武器的生產可以繼續。
　
　　較長遠而言，伊朗大有可能重啟其核計劃，一個觀察角度是，德黑蘭會否宣布退出１９６８
年簽署的《不擴散核武條約》（ＮＰＴ），並驅逐國際原子能總署（ＩＡＥＡ）的核查人員。
　
＊哈梅內伊曾主停戰＊
　
　　眼下備受關注的，是伊朗會否如１９８８年８月被迫宣布結束兩伊戰爭般，重返談判桌。須
知，當時４９歲的哈梅內伊正正是力主「停戰派」，最終霍梅尼哀嘆此決定「就像飲了一杯毒酒
」，並於１９８９年撒手人寰，交棒哈梅內伊。
　
　　倘若德黑蘭的強硬派今次佔上風，已經放言「不惜一切力量和手段，低於美國犯罪侵略」的
報復選項，將包括襲擊美軍駐中東基地、破壞海灣國家能源基礎設施、封鎖霍爾木茲海峽等。不
過，從油價在空襲後短暫跳升之後回落，以及金價輕微倒跌看，「第三次世界大戰」論顯然是危
言聳聽。
　
＊政權更迭影響更甚＊
　
　　市場反應平淡，主因全球石油供應總體過剩、ＯＰＥＣ坐擁大量閑置產能、沙特╱阿聯酋兩
條油管提供繞過海峽的替代方案等。歷史顯示，相比封鎖霍爾木茲海峽短期推升油價，主要產油
國自１９７９年以來發生的８次政權更迭，影響更為長久。在更迭之後，油價最高平均飆升
７６％，回落之後仍較危機前水平高出約３０％。
　
　　例如，１９７９年伊朗革命推翻親美的巴列維王朝，油價到１９８０年中期上漲了近兩倍。
２０１１年利比亞革命推翻卡扎菲政權，油價從當年１月的９３美元飆升至４月的１３０美元。
　
　　鑒於此，已經成功搶鏡立威的侵侵，將力避中東戰事升級惡化，畢竟短期市場已發出明確信
號。更長遠而言，此「精準威懾」策略恐埋下結構性隱患－－一個更孤立、更危險的以色列。

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