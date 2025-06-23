《中國要聞》清華大學指有人冒認院長，當事人駁清大不是清華大學

《經濟通通訊社２３日專訊》清華大學經濟管理學院今日發布聲明指，近期個別社會人員以

「清大經管學院院長」、「清華大學經濟管理學院院長」等虛假身份公開活動，對此，學院聲明

，學院教師相關信息均通過學院官方網站公開，請公眾注意辨別。對相關侵權行為，學院保留追

究法律責任等權利。



捲入「假院長」事件的浙江桐生文化傳播有限公司則發布《致歉聲明》，指昨日（２２日）

上午公司租用海寧上川商務發展有限公司場地，與北京清大縱橫教育科技有限公司（清大經管）

簽署相關合作協議並舉行授牌儀式，「因我司對事實把握不準，導致信息發布有誤，將相關機構

誤作為『清華大學經濟管理學院』」，對所造成的不良影響深表歉意。



此前《澎湃新聞》報道，「海寧上川商務發展有限公司」微信公眾號昨日下午發表題為《清

華大學經管學院浙江分院正式揭牌 賦能浙企高質量發展》的文章稱，清華大學經濟管理學院浙

江分院簽約授牌當天上午在海寧上川商務有限公司舉行，「儀式中，清華大學經管學院院長曹玉

磊與桐生文化董事長陶雲峰完成戰略簽約與分院授牌」。不過，網友指出，清華大學經濟管理學

院院長是著名經濟學家白重恩教授，從未聽說過換成了「曹玉磊」。



報道指出，這名叫「曹玉磊」的人士近期頻頻以「清大經管學院院長」、「清華大學經濟管

理學院院長」等身份公開活動。經查詢工商註冊資料發現，浙江桐生文化傳播有限公司所提到的

北京清大縱橫教育科技有限公司，此前曾有股東名為曹玉磊，而現時北京清大聚力科技控股有限

公司法定代表人亦名曹玉磊。



＊公司起名「清大經管」，令外界誤認為「清華大學經濟管理學院」＊



另外，《大皖新聞》報道，記者今日聯繫到曹玉磊本人，對方聲稱，「清大經管是我自己起

的名字，和清華大學經濟管理學院不是一回事」，又強調他對外沒有說過自己是清華大學經管學

院院長，「我是清大經管執行院長」。



在網絡公開的文章中，其中一篇名為《清大高級工商管理（建築業）總裁研修班３２期結業

典禮圓滿落幕》，文中表示「曹玉磊是清大經管院長」，並提到曹玉磊出席的清大高級工商管理

（建築行業）總裁研修班學習費用為６﹒２萬元人民幣。另一篇由嵊州市中誠保安服務有限公司

的公司發布的《清大經管學院曹玉磊院長到公司考察指導》文章，亦提到「２０２５年４月２８

日清華大學經濟管理學院執行院長曹玉磊一行蒞臨嵊州市中誠保安服務有限公司考察指導工作，

受到了公司領導的熱烈歡迎」。



《大皖新聞》今日還聯繫到嵊州市中誠保安服務有限公司負責人杜立山。杜立山表示，曹玉

磊沒有說他是清華大學經濟管理學院執行院長，他的身份介紹寫的是「清大經管執行院長」，「

我們邀請他來公司是想開展合作，我以為他是清華大學的」，現在才知道清大和清華大學不是一

回事。（ｓｌ）

