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AH股新聞

23/06/2025 15:30

美團優選退出部分虧損區域，承諾所有正式員工不裁員

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美團優選今日突然暫停服務，許多用戶感到愕然，「美團優選
關閉」話題登上微博熱搜，網民熱議「社區團購賽道走入終章」。《澎湃新聞》向美團客服查詢
，獲回應稱，由於轉型升級，美團優選在上海區域暫時下線，未來恢復時間尚未確定。目前僅廣
東、浙江等區域仍在持續運營。
　
　　美團今早曾發文宣布，美團將全面拓展即時零售，推動零售新業態提質升級，其中美團優選
轉型升級，集中資源聚焦優勢區域，繼續探索「次日達＋自提」模式和社區零售新業態等。
　
　　《新浪科技》隨後報道，據美團內部公告指出，此次調整明確了所有正式員工不裁員，應屆
生也有保障，如期入職。公告其中指出，經食雜零售管理團隊研究討論，美團優選決定進行戰略
轉型升級，繼續探索「次日達＋自提」模式和社區零售新業態，同時退出部分虧損區域，以更高
效的業務模式去滿足消費者對好商品、好服務的需求。此次調整對大家影響重大，公司接下來將
有明確的計劃和行動來保障。
　
　　內部公告強調，「公司承諾所有優選的正式員工不裁員」，指公司已完成和食雜內部快驢小
象的業務接收計劃，正在對接公司其他業務的相關崗位，會妥善安排大家到新的工作崗位上；並
強調「與個人相關的薪酬福利等均不受影響」，又指「接下來的時間，請大家一起配合將消費者
和各外部利益相關方的問題妥善解決」。（ｓｌ）

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