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AH股新聞

24/06/2025 08:35

《駐京專電》李強晤新加坡總理黃循財：做大做強旗艦合作項目

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國務院總理李強在北京人民大會堂同來華
進行正式訪問的新加坡總理黃循財舉行會談。李強指出，中方願同新方繼續用好用足雙邊合作機
制，落實好共建「一帶一路」合作規劃，進一步做大做強旗艦合作項目，擴大雙向貿易投資規模
，在數字經濟、綠色經濟、人工智能、智慧城市、海洋能等領域打造更多合作亮點，積極拓展第
三方市場合作。
　
＊推動中國－東盟自由貿易區３﹒０版升級議定書簽署＊
　
　　李強指出，雙方要辦好慶祝建交３５周年系列活動，用好互免簽證「紅利」，加強教育、文
化、旅遊、媒體等領域交流，持續打牢兩國友好合作的民意基礎。中新同為經濟全球化和自由貿
易的受益者和捍衛者，要堅持開放的區域主義和真正的多邊主義，積極推進貿易投資自由化便利
化，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。中方願同包括新加坡在內的東盟國家一道，推動如期簽署
並實施中國－東盟自由貿易區３﹒０版升級議定書，高質量實施《區域全面經濟夥伴關係協定》
，加快區域經濟一體化進程。
　
　　李強表示，中新是友好近鄰和重要夥伴。習近平主席將同總理先生舉行會見，就深化發展兩
國關係作出進一步規劃。
　
＊黃循財：挖掘數字經濟合作潛力，拓展第三方合作＊
　
　　黃循財表示，同中方深化友誼和互信，推進蘇州工業園區等旗艦合作項目，挖掘數字經濟、
綠色經濟、人工智能、生物醫藥等新興領域合作潛力，進一步拓展第三方合作，密切人文交流。
新方對中國經濟充滿信心，支持中方加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》和《數字經濟夥
伴關係協定》，期待中國－東盟自貿區３﹒０版升級議定書早日生效實施，願同中方加強在區域
和多邊平台溝通協作，維護自由貿易和多邊貿易體制。
　
　　會談後，兩國總理共同見證簽署人才培養、知識產權、第三方合作等多項合作文件。

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