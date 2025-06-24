《駐京專電》習近平在京會見新加坡總理黃循財

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》今日上午，國家主席習近平在北京會見新

加坡總理黃循財。



新加坡總理黃循財自６月２２日起對中國進行為期５天的正式訪問。這是黃循財以新加坡總

理的新身份首次訪華，此行將到訪北京和天津。據新加坡總理公署發布的文告，今年適逢新中建

交３５周年，黃總理此次訪問將重申新中兩國持續加強雙邊關係的共同承諾。



