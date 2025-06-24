《神州頭條》報章頭版摘要：互聯網平台企業涉稅信息報送規定施行

《經濟通通訊２４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



夏季達沃斯論壇彰顯中國市場吸引力

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世界經濟論壇第十六屆新領軍者年會（又稱「夏季達沃斯論壇」）將於６月２４日至２６日在天

津舉行。作為洞察全球經濟脈動和產業變革浪潮的重要窗口，本屆夏季達沃斯論壇有哪些新特點

？本屆夏季達沃斯論壇的主題為「新時代企業家精神」，將向國際社會展示中國經濟高質量發展

成效，展現中國堅持高水平對外開放的積極姿態，與世界共享中國發展的機遇和紅利。



互聯網平台企業涉稅信息報送規定公布施行

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國務院總理李強日前簽署國務院令，公布《互聯網平台企業涉稅信息報送規定》，自公布之日起

施行。《規定》旨在規範互聯網平台企業向稅務機關報送平台內經營者和從業人員涉稅信息，提

升稅收服務與管理效能，保護納稅人合法權益，營造公平統一的稅收環境，促進平台經濟規範健

康發展。《規定》共１４條。



試點ＩＰＯ預先審閱機制，提升服務優質科技型企業質效

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降低優質科技型企業過早或長期披露業務技術信息、上市計劃可能對企業生產經營造成的不利影

響，是不少科技企業的現實訴求。《關於在科創板設置科創成長層，增強制度包容性適應性的意

見》明確「面向優質科技型企業試點ＩＰＯ預先審閱機制」，標誌著中國資本市場借鑒境外成熟

的「秘密遞交」制度，並將其作為ＩＰＯ預溝通服務的一項內容，進一步提升服務科技型企業的

質效。





《上海證券報》



夏季達沃斯論壇將開啟，今年有哪些新特點？

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世界經濟論壇第十六屆新領軍者年會（又稱「夏季達沃斯論壇」）將於６月２４日至２６日在天

津舉行。本屆夏季達沃斯論壇的主題為「新時代企業家精神」，將向國際社會展示中國經濟高質

量發展成效，展現中國堅持高水平對外開放的積極姿態，與世界共享中國發展的機遇和紅利。



強化股債聯動，服務科技創新的市場體系將更具吸引力

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強化股債聯動是構建資本市場服務科技創新體系的關鍵路徑，通過產品創新、制度優化和生態協

同，為科技企業提供全周期、多維度的融資支持。中國證監會主席吳清日前在２０２５陸家嘴論

壇上表示，進一步強化股債聯動服務科技創新的優勢。在業內人士看來，科技創新型企業具有投

入資金大、研發周期長、風險高等特點，單一融資渠道難以覆蓋其資金需求。隨著一系列股債聯

動創新工具更好發揮功能，資本市場服務科技創新的體系將更具吸引力。



四大行５２００億元定增募資全部到帳

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６月２３日，據中國建設銀行消息，該行成功向特定對象發行Ａ股股票，發行對象為財政部，募

集資金總額為１０５０億元人民幣，在扣除相關發行費用後，全部用於補充建設銀行核心一級資

本。至此，四大行募資事項均已落地。從定增預案發布到募資完成，歷時不到三個月。





《證券時報》



夏季達沃斯：ＡＩ備受關注，世界望向中國

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與每年１月在瑞士達沃斯小鎮召開的世界經濟論壇年會不同，夏季達沃斯更加聚焦商業未來和技

術進步。世界經濟論壇第十六屆新領軍者年會（２０２５夏季達沃斯）即將拉開帷幕，證券時報

記者第一時間探訪年會現場，捕捉２０２５夏季達沃斯的亮點。作為觀察全球經濟脈動和產業變

革浪潮的重要窗口，本屆夏季達沃斯論壇參會人數創近年之最，充分彰顯年會的影響力和中國超

大規模市場的吸引力。



自動駕駛出租車商業化道阻且長

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北京時間６月２３日凌晨，特斯拉在美國得克薩斯州奧斯汀上線了自動駕駛出租車

（Ｒｏｂｏｔａｘｉ）服務，馬斯克畫出的宏偉藍圖朝商業化落地邁出了關鍵一步。自動駕駛出

租車市場極為廣闊，但在多次延期之後落地運營，凸顯特斯拉Ｒｏｂｏｔａｘｉ落地之旅困難重

重、充滿挑戰。



《新財富》雜誌「５００創富榜」揭曉：人工智能重構財富格局

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２０２５年《新財富》雜誌「５００創富榜」正式發布，這份見證中國商業力量變遷的榜單，再

次勾勒出時代的經濟脈絡。在創新與出海雙輪驅動下，一場由人工智能（ＡＩ）主導的財富重構

浪潮正在上演，長三角與西部地區的崛起尤為矚目。（ｅｗ）

