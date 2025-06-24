《鍾之日記》中東戰火暫緩，恒指滬指齊突破

《鍾之日記》６月２４日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國總統特朗普周一（２３日）宣布以伊停火後，先後獲得伊朗電視台和以色列總理的證實

，市場風險偏好回暖，美股周一收高。恒指高開１４３點，隨後突破兩萬四關，Ａ股亦強力反彈

，站上三千四，帶動港股盤中最多漲５４０點，恒指全日收報２４１７７，升４８７點或

２﹒１％，主板成交近２４０５億元。



＊滬指返三千四，成交大增２６％＊



滬綜指今日強彈，一舉站上３４００點，盤中創三個月高位，收報３４２０﹒５７點，升幅

１﹒１５％，為４月１０日以來最大單日漲幅；深成指收漲１﹒６８％，創業板指大升２﹒３％

。成交放量，滬深兩市全日交易額約１﹒４１萬億元人民幣，較上個交易日大增２６％。



盤面上看，金融股撐市；保險股領漲行業板塊，全日升３﹒２％。分析人士認為，地緣緊張

情緒消退，權重金融股由於估值低受到資金持續青睞。美國總統特朗普表示，以色列和伊朗之間

「完全而徹底的」停火將生效，結束兩國間的衝突。以色列與伊朗媒體分別報道，兩國在美東時

間２４日凌晨１２時起停火（香港時間中午１２時），時間與特朗普宣布大致相同。



概念板塊方面，人形機器人再度活躍，升逾４％。京東６１８全周期戰報數據顯示，５月

１３日２０點到６月１８日２４點，智能機器人自營銷售額同比增長３倍，具身智能機器人銷售

額同比增長１７倍。東方證券認為，人型機器人智能化的未來已經深入人心，產業鏈龍頭公司將

具有更高的確定性，此外，國產化和垂直應用行業也將迎來發展機遇。



＊保險股氣勢如虹，國壽逼近高位＊



近日中資保險股氣勢如虹，中國平安（０２３１８），人保（０１３３９），新華保險

（０１３３６）、太保（０２６０１）均是連升三個交易日。中國平安今日大漲５﹒２％，盤中

見５０﹒１元的一個月高，人保收漲５％，新華保險、太保分別漲４％及２﹒７％。國壽

（０２６２８）今日止跌大漲３﹒８％，最高見１９﹒４２元，逼近２０２４年１０月的

２０﹒６元高位。



摩根士丹利此前發表研報指，考慮到穩定的利率、健康的保險銷售趨勢及持續以質量為重心

的轉型等因素，認為保險股具吸引力。該行相信，大部分保險股今年次季的新業務價值增長將錄

得改善，主要由於基本面穩健。



另外，值得一提，中資銀行作為高股息，是保險資金的「心頭好」。平安人壽持續增持招商

銀行Ｈ股的持股比例已突破１５％，觸發舉牌。券商研報認為，險資頻繁買入國有大行Ｈ股，是

基於股息率、稅收優勢、流通盤規模、監管要求、抗周期屬性等多方面因素進行的決策。這一行

為既體現了險資在當前市場環境下的理性選擇，也反映了國有大行在金融市場中的獨特投資價值

。



＊車股全面造好，小米漲近４％＊



小米（０１８１０）首款ＳＵＶ小米ＹＵ７將於本周四（２６日）晚上７時正式發布。小米

創始人兼董事長雷軍率先在微博介紹小米ＹＵ７新配色流金粉（Ｄａｗｎ Ｐｉｎｋ），並透露

小米ＹＵ７共有９種顏色，有跑車色系、時尚色系、豪華色系和經典色系。雷軍更揚言要繼續挑

戰特斯拉Ｍｏｄｅｌ Ｙ在內地銷量。



雷軍也預告同場發布的新品包括小折疊手機Ｘｉａｏｍｉ ＭＩＸ Ｆｌｉｐ ２、搭載玄

戒Ｏ１旗艦晶片的小米平板７Ｓ Ｐｒｏ、以及一款「面向下一個時代的個人智慧設備」等。



小米新品造勢如火如荼，前景獲券商看好。高盛發表研報指，相信接下來投資者將重點關注

小米即將推出的ＹＵ７車型首日銷售訂單量，以及小米ＭＩＸ Ｆｌｉｐ ２、紅米Ｋ８０

Ｕｌｔｒａ ３、搭載玄戒Ｏ１芯片的小米Ｐａｄ ７Ｓ Ｐｒｏ及首款ＡＩ智能眼鏡等新品，

目前維持「買入」評級，目標價６５元。



高盛又指，小米今年６１８購物節期間線上及線下總交易額（ＧＭＶ）達３５５億元人民幣

，同比增長３５％，較去年「雙１１」期間高出１１％，達到高盛對小米第二季中國智能手機及

ＡＩｏＴ收入預測的７１％，表現符合預期。



另外，商務部辦公廳日前發布通知，決定於今年７至１２月舉辦千縣萬鎮新能源汽車消費季

活動，相關活動要求各地落實「以舊換新」政策，設立專區並推出適銷車型，滿足縣鄉民眾購車

需求。另外，當局亦鼓勵進行智慧網聯汽車推介、試駕體驗等活動，在合規前提下推進高階智慧

駕駛應用。相信有關政策對內地新能源車銷售有助推作用。



小米今日收升３﹒７％，報５６﹒９元；汽車股全面造好，比亞迪（０１２１１）漲

３﹒３％，據報比亞迪近期對各間經銷商進行返利，每輛車返利６６６元人民幣；理想汽車

（０２０１５）亦升３﹒８％，吉利汽車（００１７５）及小鵬（０９８６８）均升３﹒２％，

蔚來（０９８６６）揚０﹒７％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

