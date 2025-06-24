【新股上市】斯坦德機器人遞表香港上市，料成工業具身智能第一股

《經濟通通訊社２４日專訊》斯坦德機器人（無錫）股份有限公司（下稱：斯坦德機器人）

２３日向港交所主板提交上市申請，中信證券、國泰君安國際為其聯席保薦人。



斯坦德機器人為工業智能移動機器人解決方案提供商、亦是提供工業具身智能機器人解決方

案的先驅。服務對象包括小米汽車、富士康、ＯＰＰＯ等超過４００家客戶。今年５月，斯坦德

推出了首款人形具身智能機器人ＤＡＲＷＩＮ，當中整合超過２３個自由度及精密超關節設計並

配備創新全向底盤。若成功上市，有望成為「工業具身智能第一股」。



根據灼識咨詢的資料，截至２０２４年１２月３１日的年度，按銷量計算，該集團為全球第

五大工業智能移動機器人解決方案提供商及第四大工業具身智能機器人解決方案提供商。按

２０２４年出貨量計，該公司為全球多個高科技領域最大工業智能移動機器人解決方案提供商之

一，於計算機、通訊及消費性電子（３Ｃ）行業位居第二、汽車行業位居第二，以及半導體行業

位居第五。



根據灼識咨詢的資料，該公司是行業內少數實現自主研發全棧技術的企業之一；少數具備在

單一模擬場景中調度超過２０００台機器人能力的公司之一。該公司的機器人解決方案已經商業

化。客戶主要在中國內地。



＊過去三年虧損，小米等為領航資深獨立投資者＊



於２０２２年、２０２３年及２０２４年，斯坦德機器人實現收益分別約為９６２７﹒５萬

元（人民幣．下同）、１﹒６２億元、２﹒５１億元人民幣；同期年內虧損分別約為１﹒２８億

元、１億元、４５１４﹒４萬元。



斯坦德機器人的領航資深獨立投資者為小米、博華資本和梁溪投資。投資方還包括國科嘉和

、源碼資本、光速光合、合創資本、青橙資本、蔚來資本、奇績創壇、中信建投、要弘集團、和

基投資等機構。



斯坦德在招股書中表示，ＩＰＯ募集所得資金淨額將主要用於研發；擴展銷售和服務網絡以

及品牌宣傳；開發生產能力和新生產線；以及用作一般企業用途和營運資金。（ｃｔ）

