《中國要聞》２０２５新財富創富榜：張一鳴奪首富，梁文鋒首上榜

《經濟通通訊社２４日專訊》內地雜誌《新財富》第２３次發布５００創富榜。２０２５年

首富換人，字節跳動創辦人張一鳴以４８１５﹒７億元（人民幣．下同）持股估值首次問鼎首富

，比第二名鍾睒睒高出１２００億元。ＡＩ造富效應明顯，ＤｅｅｐＳｅｅｋ創辦人梁文鋒以

１８４６億元首次上榜即躋身前十，成為榜單中最年輕的前十富豪之一。



整體來看，今年上榜的５００位企業家（或家族）總持股市值為１３﹒７萬億元，同比上漲

１１％，平均持股市值為２７３﹒８億元，上榜門檻為６６﹒２億元，持股市值百億以上的企業

家達３４１位。



２０２５新財富創富榜前十排名：

排名 姓名 公司╱產業 持股市值（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１ 張一鳴 字節跳動 ４８１５﹒７

２ 鐘睒睒 農夫山泉、萬泰生物 ３６２４﹒１

３ 馬化騰 騰訊 ３０６７﹒１

４ 黃崢 拼多多 ３０５７﹒４

５ 曾毓群 寧德時代 ２７２６﹒８

６ 雷軍家族 小米 ２０１０﹒０

７ 馬雲 阿里巴巴 １９９９﹒９

８ 何享健╱何劍鋒 美的集團 １８８５﹒７

９ 丁磊 網易 １８５３﹒１

１０ 梁文鋒 ＤｅｅｐＳｅｅｋ １８４６﹒２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｃｔ）

