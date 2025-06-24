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AH股新聞

24/06/2025 14:22

《中國要聞》２０２５新財富創富榜：張一鳴奪首富，梁文鋒首上榜

　　《經濟通通訊社２４日專訊》內地雜誌《新財富》第２３次發布５００創富榜。２０２５年
首富換人，字節跳動創辦人張一鳴以４８１５﹒７億元（人民幣．下同）持股估值首次問鼎首富
，比第二名鍾睒睒高出１２００億元。ＡＩ造富效應明顯，ＤｅｅｐＳｅｅｋ創辦人梁文鋒以
１８４６億元首次上榜即躋身前十，成為榜單中最年輕的前十富豪之一。
　
　　整體來看，今年上榜的５００位企業家（或家族）總持股市值為１３﹒７萬億元，同比上漲
１１％，平均持股市值為２７３﹒８億元，上榜門檻為６６﹒２億元，持股市值百億以上的企業
家達３４１位。
　
２０２５新財富創富榜前十排名：
　　排名　　　姓名　　　　　　公司╱產業　　　持股市值（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１　　張一鳴　　　　　字節跳動　　　　　　４８１５﹒７　　　　　
　　２　　鐘睒睒　　　　　農夫山泉、萬泰生物　３６２４﹒１　　　　　
　　３　　馬化騰　　　　　騰訊　　　　　　　　３０６７﹒１　　　　　
　　４　　黃崢　　　　　　拼多多　　　　　　　３０５７﹒４　　　　　
　　５　　曾毓群　　　　　寧德時代　　　　　　２７２６﹒８　　　　　
　　６　　雷軍家族　　　　小米　　　　　　　　２０１０﹒０　　　　　
　　７　　馬雲　　　　　　阿里巴巴　　　　　　１９９９﹒９　　　　　
　　８　　何享健╱何劍鋒　美的集團　　　　　　１８８５﹒７　　　　　
　　９　　丁磊　　　　　　網易　　　　　　　　１８５３﹒１　　　　　
　　１０　梁文鋒　　　　　ＤｅｅｐＳｅｅｋ　　１８４６﹒２　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｃｔ）

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