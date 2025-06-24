《中國要聞》２０２５新財富創富榜：張一鳴奪首富，梁文鋒首上榜

《經濟通通訊社２４日專訊》內地雜誌《新財富》第２３次發布５００創富榜。２０２５年
首富換人，字節跳動創辦人張一鳴以４８１５﹒７億元（人民幣．下同）持股估值首次問鼎首富
，比第二名鍾睒睒高出１２００億元。ＡＩ造富效應明顯，ＤｅｅｐＳｅｅｋ創辦人梁文鋒以
１８４６億元首次上榜即躋身前十，成為榜單中最年輕的前十富豪之一。
整體來看，今年上榜的５００位企業家（或家族）總持股市值為１３﹒７萬億元，同比上漲
１１％，平均持股市值為２７３﹒８億元，上榜門檻為６６﹒２億元，持股市值百億以上的企業
家達３４１位。
２０２５新財富創富榜前十排名：
排名 姓名 公司╱產業 持股市值（億元人民幣）
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１ 張一鳴 字節跳動 ４８１５﹒７
２ 鐘睒睒 農夫山泉、萬泰生物 ３６２４﹒１
３ 馬化騰 騰訊 ３０６７﹒１
４ 黃崢 拼多多 ３０５７﹒４
５ 曾毓群 寧德時代 ２７２６﹒８
６ 雷軍家族 小米 ２０１０﹒０
７ 馬雲 阿里巴巴 １９９９﹒９
８ 何享健╱何劍鋒 美的集團 １８８５﹒７
９ 丁磊 網易 １８５３﹒１
１０ 梁文鋒 ＤｅｅｐＳｅｅｋ １８４６﹒２
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