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24/06/2025 08:35

【中東戰火】王毅批評美國和以色列攻擊伊朗形成惡劣先例

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中共中央政治局委員、外交部長王毅在京會見英國前首相貝理
雅（Ｔｏｎｙ　Ｂｌａｉｒ）。
　
　　王毅說，當今世界進入百年未有之大變局，個別大國卻背棄國際責任，將自身利益置於國際
社會共同利益之上。中英作為聯合國安理會常任理事國和全球性大國，應當履行國際義務，體現
責任擔當，為世界和平與發展作出努力。
　
　　王毅表示，以色列以「未來可能的威脅」為由，對伊朗發動先發制人打擊，美國軍機轟炸國
際原子能機構保障監督下的伊朗核設施，向世界發出以武力而非談判解決爭端的錯誤信號，形成
惡劣先例，後果影響嚴重。
　
　　王毅認為，和平需要實力來保衞，但實力未必能帶來真正的和平。所有衝突當事方應採取措
施緩和局勢，重返對話談判的政治解決軌道，促進中東地區恢復和平穩定。
　
　　貝理雅說，英方高度關注以伊衝突，呼籲通過對話和外交手段，回到談判軌道，盡快恢復地
區和平、安全與穩定。（ｒｙ）

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