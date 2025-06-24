字節跳動辭退原大模型團隊負責人及關聯ＨＲＢＰ，並扣罰年終獎

《經濟通通訊社２４日專訊》據《財新》報道，６月２３日，字節跳動內部廉政通報稱，原

豆包大模型大語言模型（ＬＬＭ）團隊負責人喬木因違反公司規定，被字節跳動辭退。字節內部

人士向媒體確認消息屬實。



通報原文稱，Ｓｅｅｄ某前員工與支持其團隊的某前ＨＲＢＰ（人力資源業務合作夥伴）存

在親密關係，屬於利益衝突的禁止場景，如存在上下級關係、擁有共同直屬上級、一方是另一方

的ＨＲＢＰ等情形，「二人均未進行利益衝突申報並在接受調查過程中多次作虛假陳述，公司已

將二人辭退，並扣罰全部年終獎。」



上述「Ｓｅｅｄ某前員工」即為喬木，Ｓｅｅｄ是字節跳動的大模型研發部門。喬木

２０１４年從百度離職後入職字節跳動，曾先後擔任推薦算法工程師、頭條推薦負責人、搜索技

術負責人。曾由喬木負責的ＬＬＭ團隊主攻豆包大模型迭代，研究大模型研發的基礎問題。



＊喬木遭曝料，婚內出軌同事＊



今年３月底在社交媒體上流傳一份曝光材料。該材料稱，喬木「利用職務之便」婚內出軌同

組ＨＲＢＰ程某，並在２０２４年底向妻子羅某提出離婚，拒絕透露個人資產狀況，並已搬離家

庭；在兩人登記離婚、字節跳動介入此事勸誡喬木後，喬木仍拒絕與羅某溝通。材料發布後，字

節跳動內部啟動調查。



《字節跳動員工行為准則》中規定，公司有責任確保員工自身的利益不與公司的利益發生衝

突，喬木所涉情形屬於個人關係方面的利益衝突，即通報所示「一方是另一方的ＨＲＢＰ」等。

（ｒｙ）

