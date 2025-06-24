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24/06/2025 11:29

《華為動向》華為新款電腦搭載舊芯片，美制裁阻半導體技術發展

　　《經濟通通訊社２４日專訊》綜合外電消息，加拿大研究公司ＴｅｃｈＩｎｓｉｇｈｔｓ表
示，華為最新筆記本電腦所搭載中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）芯片採用的是多
年前技術，表明美國制裁對中國的半導體技術研發構成阻礙。
　
　　業界普遍猜測華為的ＭａｔｅＢｏｏｋ　Ｆｏｌｄ將採用中芯較新的５納米等效Ｎ＋３製程
節點芯片。然而，ＴｅｃｈＩｎｓｉｇｈｔｓ在報告中表示，ＭａｔｅＢｏｏｋ　Ｆｏｌｄ採用
的是麒麟Ｘ９０芯片，同樣以２０２３年８月首次推出的７納米Ｎ＋２芯片為基礎。而行業領先
者台積電預計將在今年晚些時候開始量產２納米芯片，比７納米技術超前三代。
　
　　「這很可能意味著中芯國際尚未掌握可支持量產的５納米製程技術，美國的技術管制很可能
繼續影響中芯國際在移動設備、個人電腦及雲計算╱人工智能芯片領域追趕領先代工者的能力。
」ＴｅｃｈＩｎｓｉｇｈｔｓ在一份聲明中表示。
　
　　沒有實體鍵盤、採用１８英寸ＯＬＥＤ雙屏幕的ＭａｔｅＢｏｏｋ　Ｆｏｌｄ是華為上個月
推出的兩款新筆記本電腦之一。ＭａｔｅＢｏｏｋ　Ｆｏｌｄ搭載自主研發的作業系統鴻蒙ＯＳ
。為配合當局科技自強政策，華為逐步在設備中採用更多國產技術和零組件。（ｒｙ）

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