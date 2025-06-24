《華為動向》華為新款電腦搭載舊芯片，美制裁阻半導體技術發展

《經濟通通訊社２４日專訊》綜合外電消息，加拿大研究公司ＴｅｃｈＩｎｓｉｇｈｔｓ表

示，華為最新筆記本電腦所搭載中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）芯片採用的是多

年前技術，表明美國制裁對中國的半導體技術研發構成阻礙。



業界普遍猜測華為的ＭａｔｅＢｏｏｋ Ｆｏｌｄ將採用中芯較新的５納米等效Ｎ＋３製程

節點芯片。然而，ＴｅｃｈＩｎｓｉｇｈｔｓ在報告中表示，ＭａｔｅＢｏｏｋ Ｆｏｌｄ採用

的是麒麟Ｘ９０芯片，同樣以２０２３年８月首次推出的７納米Ｎ＋２芯片為基礎。而行業領先

者台積電預計將在今年晚些時候開始量產２納米芯片，比７納米技術超前三代。



「這很可能意味著中芯國際尚未掌握可支持量產的５納米製程技術，美國的技術管制很可能

繼續影響中芯國際在移動設備、個人電腦及雲計算╱人工智能芯片領域追趕領先代工者的能力。

」ＴｅｃｈＩｎｓｉｇｈｔｓ在一份聲明中表示。



沒有實體鍵盤、採用１８英寸ＯＬＥＤ雙屏幕的ＭａｔｅＢｏｏｋ Ｆｏｌｄ是華為上個月

推出的兩款新筆記本電腦之一。ＭａｔｅＢｏｏｋ Ｆｏｌｄ搭載自主研發的作業系統鴻蒙ＯＳ

。為配合當局科技自強政策，華為逐步在設備中採用更多國產技術和零組件。（ｒｙ）

