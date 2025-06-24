  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

24/06/2025 18:07

《中國要聞》鄒加怡當選亞洲基礎設施投資銀行行長，明年１月履職

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國財政部公布，鄒加怡當選亞洲基礎設施投資銀行下任行長
，將於２０２６年１月履職，任期五年。
　
　　鄒加怡出生於１９６３年６月，現任中國全國政協副秘書長（正部長級），亦是第二十屆中
央委員。據財政部官網介紹，鄒加怡曾任財政部負責國際事務的副部長，並兼任世界銀行、亞洲
開發銀行、亞投行、新開發銀行中國副理事，國際農業發展基金中國理事等職。（ｓｌ）

【你點睇？】美國空襲伊朗核設施，你認為會否引爆中東核衝突？► 立即投票

返回AH股新聞

下一篇新聞︰24/06/2025 18:01  《中國要聞》人行等六部門發文提振消費：對服務消費加大信貸支持

其他AH股新聞
More

24/06/2025 17:57  《中國要聞》藍佛安：用好更加積極財策，全力鞏固經濟發展基本面

24/06/2025 17:49  【人行操作】人行預告明日續做３０００億ＭＬＦ，增量１１８０億

24/06/2025 17:39  《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

大中東計劃進入終章，最後一枚釘子將被拔除？

24/06/2025 13:19

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，創興南商上調港元短期存息，建行亞...

22/06/2025 10:55

貨幣攻略

聯儲議息 | FOCUS | 鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗...

19/06/2025 12:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處