《中國要聞》鄒加怡當選亞洲基礎設施投資銀行行長，明年１月履職

《經濟通通訊社２４日專訊》中國財政部公布，鄒加怡當選亞洲基礎設施投資銀行下任行長
，將於２０２６年１月履職，任期五年。
鄒加怡出生於１９６３年６月，現任中國全國政協副秘書長（正部長級），亦是第二十屆中
央委員。據財政部官網介紹，鄒加怡曾任財政部負責國際事務的副部長，並兼任世界銀行、亞洲
開發銀行、亞投行、新開發銀行中國副理事，國際農業發展基金中國理事等職。（ｓｌ）
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24/06/2025 18:07
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，將於２０２６年１月履職，任期五年。
鄒加怡出生於１９６３年６月，現任中國全國政協副秘書長（正部長級），亦是第二十屆中
央委員。據財政部官網介紹，鄒加怡曾任財政部負責國際事務的副部長，並兼任世界銀行、亞洲
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