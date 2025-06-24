《中國要聞》鄒加怡當選亞洲基礎設施投資銀行行長，明年１月履職

《經濟通通訊社２４日專訊》中國財政部公布，鄒加怡當選亞洲基礎設施投資銀行下任行長

，將於２０２６年１月履職，任期五年。



鄒加怡出生於１９６３年６月，現任中國全國政協副秘書長（正部長級），亦是第二十屆中

央委員。據財政部官網介紹，鄒加怡曾任財政部負責國際事務的副部長，並兼任世界銀行、亞洲

開發銀行、亞投行、新開發銀行中國副理事，國際農業發展基金中國理事等職。（ｓｌ）

