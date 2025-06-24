《Ａ股行情》滬指低開０﹒０４％，中國拋橄欖枝，收緊芬太尼管控

《經濟通通訊社２４日專訊》美國對伊朗核設施發動空襲後，伊朗周一（２３日）對美展開
報復行動。但美國總統特朗普稍早宣布，以色列與伊朗已達成臨時停火協議。市場憂慮緩和下，
隔夜美股收高。滬深股市開盤升跌不一，滬綜指低開０﹒０４％，報３３８０﹒０８點，深成指
高開０﹒２６％，創業板指高開０﹒３５％，汽車股造好，油股回吐。
中美貿易戰方面，中國採取措施加強對兩種可用於製造芬太尼的化學品的管控，或有助於維
持兩國之間脆弱的休戰。六部門聯合發布公告，將４－哌啶酮和１－叔丁氧羰基－４－哌啶酮列
入《易製毒化學品管理條例》予以管制，公告自今年７月２０日起施行。４－哌啶酮在美國被作
為芬太尼的前體受到管制，１－叔丁氧羰基－４－哌啶酮則可用於製造這種毒品的一種前體。
另外，深交所全資子公司深圳證券信息有限公司發公告稱，將於本周五（２７日）發布創業
板電池、創業板醫療、創業板算力基礎設施、創業板傳媒及創業板金融科技指數五條指數。五條
主題指數聚焦創業板市場特色產業優勢，在所屬業務領域分別選取市值大、流動性好的５０隻創
業板股票構成樣本股。
人民銀行今日進行４０６５億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有１９７３
億元逆回購到期，即今日大額放水２０９２億元。（ｒｙ）
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