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AH股新聞

24/06/2025 15:11

《Ａ股行情》滬綜指收升１﹒１５％企穩三千四，成交大增２６％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》滬綜指今日強彈，一舉站上３４００點，盤中創三個月高位，
收報３４２０﹒５７點，升幅１﹒１５％，為４月１０日以來最大單日漲幅；深成指收漲
１﹒６８％，創業板指大升２﹒３％。成交放量，滬深兩市全日交易額約１﹒４１萬億元（人民
幣．下同），較上個交易日大增２９２０億元或２６％。
　
　　盤面上看，金融股撐市。分析人士認為，地緣緊張情緒消退，權重金融股由於估值低受到資
金持續青睞。美國總統特朗普周一（２３日）表示，以色列和伊朗之間「完全而徹底的」停火將
生效，結束兩國間的衝突。以色列與伊朗媒體分別報道，兩國在美東時間２４日凌晨１２時起停
火（香港時間中午１２時），時間與特朗普宣布大致相同。
　
　　保險股領漲行業板塊，全日升３﹒２％；中國人保（滬：６０１３１９）揚４﹒２％，中國
人壽（滬：６０１６２８）升３﹒３％。摩根士丹利此前發表研報指，考慮到穩定的利率、健康
的保險銷售趨勢及持續以質量為重心的轉型等因素，認為保險股具吸引力。該行相信，大部分保
險股今年次季的新業務價值增長將錄得改善，主要由於基本面穩健。
　
　　概念板塊方面，人形機器人再度活躍，升逾４％，杭齒前進（滬：６０１１７７）等漲停。
消息面上，京東６１８全周期戰報數據顯示，５月１３日２０點到６月１８日２４點，智能機器
人自營銷售額同比增長３倍，具身智能機器人銷售額同比增長１７倍。東方證券認為，人型機器
人智能化的未來已經深入人心，產業鏈龍頭公司將具有更高的確定性，此外，國產化和垂直應用
行業也將迎來發展機遇。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３９０４﹒０３　　＋１﹒２０　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３４２０﹒５７　　＋１﹒１５　　　　５４４８﹒８２　　
　　深證成指　　１０２１７﹒６３　＋１﹒６８　　　　８６９７﹒３２　　
　　創業板指　　２０６４﹒１３　　＋２﹒３０　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　　９７８﹒７１　　＋１﹒７９　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２５７﹒３５　　＋１﹒２２　　　　　２﹒５６　　　　
　　深證Ｂ指　　１１８６﹒０９　　＋１﹒４８　　　　　０﹒８５　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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