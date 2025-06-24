《Ａ股行情》滬綜指收升１﹒１５％企穩三千四，成交大增２６％

《經濟通通訊社２４日專訊》滬綜指今日強彈，一舉站上３４００點，盤中創三個月高位，

收報３４２０﹒５７點，升幅１﹒１５％，為４月１０日以來最大單日漲幅；深成指收漲

１﹒６８％，創業板指大升２﹒３％。成交放量，滬深兩市全日交易額約１﹒４１萬億元（人民

幣．下同），較上個交易日大增２９２０億元或２６％。



盤面上看，金融股撐市。分析人士認為，地緣緊張情緒消退，權重金融股由於估值低受到資

金持續青睞。美國總統特朗普周一（２３日）表示，以色列和伊朗之間「完全而徹底的」停火將

生效，結束兩國間的衝突。以色列與伊朗媒體分別報道，兩國在美東時間２４日凌晨１２時起停

火（香港時間中午１２時），時間與特朗普宣布大致相同。



保險股領漲行業板塊，全日升３﹒２％；中國人保（滬：６０１３１９）揚４﹒２％，中國

人壽（滬：６０１６２８）升３﹒３％。摩根士丹利此前發表研報指，考慮到穩定的利率、健康

的保險銷售趨勢及持續以質量為重心的轉型等因素，認為保險股具吸引力。該行相信，大部分保

險股今年次季的新業務價值增長將錄得改善，主要由於基本面穩健。



概念板塊方面，人形機器人再度活躍，升逾４％，杭齒前進（滬：６０１１７７）等漲停。

消息面上，京東６１８全周期戰報數據顯示，５月１３日２０點到６月１８日２４點，智能機器

人自營銷售額同比增長３倍，具身智能機器人銷售額同比增長１７倍。東方證券認為，人型機器

人智能化的未來已經深入人心，產業鏈龍頭公司將具有更高的確定性，此外，國產化和垂直應用

行業也將迎來發展機遇。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３９０４﹒０３ ＋１﹒２０

上證指數 ３４２０﹒５７ ＋１﹒１５ ５４４８﹒８２

深證成指 １０２１７﹒６３ ＋１﹒６８ ８６９７﹒３２

創業板指 ２０６４﹒１３ ＋２﹒３０

科創５０ ９７８﹒７１ ＋１﹒７９

Ｂ股指數 ２５７﹒３５ ＋１﹒２２ ２﹒５６

深證Ｂ指 １１８６﹒０９ ＋１﹒４８ ０﹒８５

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