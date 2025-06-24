《以舊換新》官媒：十多個地區暫停汽車置換補貼申請，下半年重啟

《經濟通通訊社２４日專訊》據新華社主辦《經濟參考報》報道，部分地區近期宣布，由於

汽車置換補貼政策效果超預期，導致補貼資金提前使用完畢，將暫停汽車置換補貼業務受理。據

該報記者不完全統計，目前已有十餘個地區暫停汽車置換補貼申請。



＊汽車報廢更新繼續執行，置換更新補貼暫時使用完畢＊



報道引述某地方相關部門負責人表示，當前汽車報廢更新還在繼續執行，但汽車置換更新的

中央和地方配套補貼資金暫時使用完畢，需要等待下半年中央下達資金情況再研究重啟。該負責

人補充稱，中央用於消費補貼的超長期特別國債是分季度分批次下達的，但部分省市消費能力強

，資金使用進度超預期，導致活動暫停。



＊乘聯分會：５月近七成私人購車用戶是以舊換新受益者＊



中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會秘書長崔東樹則稱，根據商務部按照月度節奏測

算的數據，５月以舊換新申請量達到１２３萬輛，較４月的１０９萬輛增長１３％，可以推測５

月零售私人家用乘用車中，近７０％的私人購車用戶是以舊換新的受益者，消費升級的置換購車

成為購車消費的絕對主流。他認為，此次多地暫停汽車置換補貼申請，應該主要是因為資金撥付

節奏的問題，政策效果超預期使得資金提前使用完畢，後續政策應該會繼續推進。



報道指，從有關部委了解到，中央資金下達的同時，地方也將相應配套和自行安排足夠的地

方資金，「國補」還將繼續惠及廣大消費者。



今年國家安排３０００億元（人民幣．下同）超長期特別國債資金支持消費品以舊換新，１

月和４月已分別下達兩批共計１６２０億元中央資金，支持地方做好一、二季度消費品以舊換新

工作，後續還有１３８０億元中央資金將在三、四季度分批有序下達。（ｓｌ）

