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AH股新聞

24/06/2025 11:20

《神州金融》人行：將出台推動金融數字化智能化轉型政策文件

　　《經濟通通訊社２４日專訊》國家數據局今日舉辦「數據要素ｘ」系列第二場新聞發布會。
人民銀行科技司副司長周祥昆介紹人行推進《「數據要素ｘ」三年行動計劃（２０２４－
２０２６年）》的未來規劃，指下一步將研究制定新階段金融科技發展規劃，出台深化運用金融
科技推動金融數字化智能化轉型的政策文件，會同國家數據局開展「數據要素ｘ」試點，引導金
融機構在安全合規前提下，發揮金融海量數據和多元應用場景優勢，增強數據基礎能力和底座支
撐，激活做好金融「五篇大文章」的數據引擎。
　
　　國家數據局在２０２３年底聚焦數據開發利用過程中存在的數據供給質量不高、流通機制不
暢、應用潛力釋放不夠等問題，聯合交通部、農業部、應急部、醫保局、中科院等１６個部門印
發了《「數據要素ｘ」三年行動計劃（２０２４－２０２６年）》，旨在強化場景需求牽引，帶
動數據要素高質量供給，促進數據合規高效流通使用，充分釋放數據要素的乘數效應。
　
　　周祥昆在發布會上還介紹了該《規劃》發布以來人行相關工作的進展和成效，包括全面實施
２０２２－２０２５年金融科技發展規劃，促進數字技術、數據要素和金融服務深度融合，推進
金融數據高效管理和綜合應用；組織開展金融數字化轉型提升工程、金融科技賦能鄉村振興示範
工程等，推動「上雲用數賦智」，優化金融服務、豐富金融產品、強化風險防控；發布中國人民
銀行業務領域數據安全管理辦法，指導金融從業機構依法依規保障業務數據安全；推動實施金融
業數據能力建設指引，實施金融數據安全分級指南行業標準。（ｓｌ）
　
　

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