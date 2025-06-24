《中國要聞》習近平晤黃循財：中新要打造數字經濟等標誌性成果

《經濟通通訊社２４日專訊》國家主席習近平今日上午在北京人民大會堂會見來華進行正式

訪問的新加坡總理黃循財。



習近平祝賀黃循財勝選連任。習近平表示，中新要牢牢把握兩國友好大方向，始終從戰略高

度和長遠角度看待和發展中新關係，確保航向不偏、動力不減。要築牢中新友好政治基礎，支持

彼此核心利益和重大關切，以更高水平政治互信服務兩國關係發展。中方歡迎新方繼續深度融入

中國發展，雙方要深入推進共建「一帶一路」合作，打造數字經濟、綠色發展、人工智能等領域

標誌性成果，推動重大項目提質升級，續寫高質量合作新篇章。



習近平並指，中方始終認為，和平、發展、合作、共贏的時代潮流不可阻擋，世界不能重拾

霸權主義，不能被拖回叢林法則。中方願同新方一道，站在歷史正確一邊、站在公平正義一邊，

共同倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動世界走向和平、安全、繁榮、進

步的光明前景。



＊黃循財：新方願擴大雙邊貿易、投資規模＊



黃循財表示，新加坡歷任領導人都高度重視對華關係，中國是他連任後出訪的首個東盟以外

國家。新方願充分運用中國繁榮發展帶來的機遇，擴大雙邊貿易、投資規模，拓展數字經濟、人

工智能、新能源等領域合作，加強人文交流，推動新中關係取得更大發展。面對動蕩的國際形勢

，新方願同中方密切在區域和多邊平台協調合作，共同維護多邊主義和國際秩序，相信中國一定

會為世界和平發揮更重要作用。



＊黃循財昨參觀北京人形機器人創新中心＊



黃循財自６月２２日起對中國進行為期５天的正式訪問，將到訪北京和天津。黃循財昨日上

午到北京人形機器人創新中心參觀訪問，察看了天工２﹒０機器人運動控制演示，亦察看智能機

器人在工業製造、醫養結合、仿生動物、遙操作和居家生活主題場景的應用情況以及人形機器人

半程馬拉松賽參賽機器人，並與創新中心負責人深入交流，了解創新中心研發和運行模式以及與

新加坡研發合作、人才交流情況。



北京市委副書記、市長殷勇陪同參觀。殷勇表示，北京市正加快培育機器人等未來產業，願

以中新建交３５周年為契機，持續深化京新在科技創新方面的互利合作，助推兩國關係不斷向前

發展。（ｓｌ）

