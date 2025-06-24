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24/06/2025 12:45

【ＦＯＣＵＳ】「移動休息室」概念興起，２０３０年還買車否

　　【ＦＯＣＵＳ】新能源車企相爭「七國咁亂」之際，「出行」的未來似已進化至ｎｅｘｔ　
ｌｅｖｅｌ－－無人駕駛的士。馬斯克傾十年心血下注的Ｒｏｂｏｔａｘｉ，周日（２２日）終
於在德州奧斯汀上路，並推升特斯拉隔夜股價大升逾８％。將於周三（２５日）登陸港股的曹操
出行（０２６４３）則預計，明年底推出跟吉利（００１７５）合作開發的自動駕駛Ｌ４級
Ｒｏｂｏｔａｘｉ。
　
＊特斯拉推Ｒｏｂｏｔａｘｉ股價飆＊
　
　　「車王」比亞迪（０１２１１）豪擲１０億元人幣，向經銷商返利促銷。準買家有無想過，
可見的將來，隨時隨地ｃａｌｌ一輛無人駕駛的士前往目的地，成本或遠低於擁有一輛私家車，
更能如馬斯克所說，每一次搭乘這樣的「移動休息室（ｍｏｂｉｌｅ　ｌｏｕｎｇｅ）」，都將
是享受電影甚至睡覺的幸福時光。
　
　　相比百度「阿波羅計劃（自動駕駛開放技術平台）」經歷７年浮沉，終在去年中推出「蘿蔔
快跑（Ａｐｏｌｌｏ　Ｇｏ）」無人駕駛的士，現已部署逾千輛並累計提供公眾自動駕駛出行服
務逾１１００萬單，數度延遲的特斯拉Ｒｏｂｏｔａｘｉ業務，最新僅在奧斯汀推出了最多２０
輛Ｍｏｄｅｌ　Ｙ無人的士，可謂落後。
　
＊「自營＋加盟」輕資產模式＊
　
　　不過，二者最大的分別是，特斯拉本就是造車企業，從「單一賣車」轉型為「兼賣服務」，
且未來擬採用「自營＋（閒置）特斯拉車主加盟」的輕資產模式擴充車隊，將極大提升運營利潤
率（預計超７０％），遠超傳統汽車製造或Ｕｂｅｒ式傳統網約車。
　　　
　　「木頭姐（Ｃａｔｈｉｅ　Ｗｏｏｄ）」）　的ＡＲＫ　Ｉｎｖｅｓｔ　就預測，到
２０２９年，Ｒｏｂｏｔａｘｉ可能為特斯拉帶來９５１０億美元收入，營收佔比或高達９０％
。高盛的測算更激進，預料到２０２７年將實現１﹒１５億美元收入。此外，愈多
Ｒｏｂｏｔａｘｉ上路，愈能優化特斯拉自動駕駛軟件ＦＳＤ的純視覺算法，拉開跟激光雷達派
的成本和技術差異化。
　
＊中國玩家定制車方興未艾＊
　
　　特斯拉Ｒｏｂｏｔａｘｉ正式上路，意味將於谷歌旗下Ｗａｙｍｏ、亞馬遜旗下Ｚｏｏｘ正
面競爭。回看中國
，除了百度旗下蘿蔔快跑，布局無人駕駛的士業務的還有曹操出行、小馬智行、文遠知行、滴滴
等。
　
　　其中，曹操出行、文遠知行均攜手吉利打造無人駕駛的士定制車，小馬智行則跟豐田中國、
廣汽豐田成立合資公司，推出定制自動駕駛的士。而滴滴則早於２０２３年４月推出其首款無人
駕駛概念車Ｄｉｄｉ　Ｎｅｕｒｏｎ。
　
　　鑒於現時內地共享出行每公里成本已較私家車低近４０％（２﹒７元　ＶＳ　４﹒５元），
如無意外，中國或在２０３０年成為全球最大的無人駕駛的士市場，是新的潛在紅利，還是新的
市場洗牌？

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