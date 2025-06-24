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AH股新聞

24/06/2025 17:38

《中國要聞》廣東：落實外貿轉內銷政策，支持電商設專區

　　《經濟通通訊社２４日專訊》廣東省人民政府辦公廳印發《廣東省促進經濟持續向好服務做
強國內大循環工作方案》，從精準有效幫扶企業、千方百計穩定就業、深挖潛力提振消費、著力
擴大有效投資、打造更多創新發展亮點、推動資源要素高效配置、兜牢兜住安全發展底線共七個
方面提出７６條舉措。
　
　　其中在幫扶企業方面，《工作方案》提出，以外貿企業為重點，深入了解各行業企業生產經
營情況，統籌政策、資源、資金幫助企業消化庫存、開拓市場、降低成本，著力解決企業實際困
難。落實國家關於支持外貿轉內銷市場准入政策，對相關技術指標達到中國國家強制性標準要求
，且未列入國家市場准入制度管理範圍的出口轉內銷產品，在２０２５年１２月３１日前，企業
可在作出自我符合性承諾聲明後，在國內市場銷售相關產品。對列入國家工業產品生產許可證和
強制性產品認證制度管理範圍的，為企業開闢綠色快速准入通道。
　
＊面向海外七大市場組織約３００場境外展＊
　
　　支持電商企業設立出口轉內銷專區，對外貿企業上線開店給予流量費減免等支持。面向歐美
、東盟、中東、中亞、拉美、非洲、港澳等七大市場實施專項拓展計劃，組織３００場左右「粵
貿全球」境外展。搶抓中美日內瓦經貿會談階段成果的窗口期，落實口岸通關便利化措施，優化
出口退稅辦理流程，加密海運空運快線。支持各地組織美國採購商與跨境電商企業開展選品對接
，開展海外倉資源線上線下對接活動。對跨境電商企業在海外倉租用、境外投流、品牌推廣、知
識產權認證等海外本地化運營方面給予支持。（ｓｌ）

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