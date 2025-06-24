【提振內房】廣東：落實異地公積金貸款、異地購房提取公積金政策

《經濟通通訊社２４日專訊》廣東省人民政府辦公廳印發《廣東省促進經濟持續向好服務做

強國內大循環工作方案》，從精準有效幫扶企業、千方百計穩定就業、深挖潛力提振消費、著力

擴大有效投資、打造更多創新發展亮點、推動資源要素高效配置、兜牢兜住安全發展底線共七個

方面提出７６條舉措。



其中在提振消費方面，《工作方案》提出，鼓勵各地結合實際通過發放購房補貼、消費券等

，加大對首次置業居民、多子女家庭、贍養老人家庭、農業轉移人口等的購房支持力度。落實異

地公積金貸款、異地購房提取公積金政策，合理提高公積金貸款額度，支持繳存人在提取住房公

積金支付購房首付款的同時申請住房公積金個人住房貸款。



＊積極用好專項債等支持收購存量商品房＊



推進住房「以舊換新」，加快推進二手房跨行「帶押過戶」。積極用好地方政府專項債券、

保障性住房再貸款、城中村改造專項借款、商業貸款融資等政策，支持各地政府、高校、住房租

賃企業、產業園區、養老服務機構等收購存量商品房用作保障性住房、人才房、青年公寓、職工

宿捨、學生宿捨、社區養老院、城中村和危舊房改造安置房等。



＊推動以舊換新政策向服務消費領域擴圍＊



另外，加快推動汽車、家電、家裝、電動自行車、手機數碼等以舊換新，進一步優化工作流

程，暢通回收渠道，加快以舊換新資金清算工作進度。按照國家部署推動以舊換新政策向服務消

費領域擴圍。廣州市實施「久搖不中」申請人直接領取號牌政策，更大力度放寬購車限制性措施

、增加購車指標；深圳市優化小汽車常規增量指標搖號規則，加強「久搖不中」人群購車需求保

障。（ｓｌ）

