  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

24/06/2025 16:03

《大灣區》大灣區內地９市首５月進出口增４﹒４％，優於全國水平

　　《經濟通通訊社２４日專訊》據海關總署廣東分署統計，今年前５個月，大灣區內地９市進
出口３﹒６１萬億元（人民幣．下同），增長４﹒４％，增速快於全國整體１﹒９個百分點，佔
全國進出口總值的２０﹒１％。其中，出口２﹒２９萬億元，增長１﹒１％，增速遠遜全國整體
６﹒１個百分點；進口１﹒３２萬億元，增長１０﹒７％，增速大勝全國整體１４﹒５個百分點

　
　　５月，大灣區內地９市進出口７６２６﹒３億元，增長１％，增速低於全國整體的２﹒７％
。其中，出口４９０２﹒１億元，下降３﹒１％，而全國整體為增６﹒３％；進口２７２４﹒２
億元，增長９﹒１％，全國整體為下降２﹒１％。
　
　　前５個月，大灣區內地９市以一般貿易方式進出口２﹒１１萬億元，增長２﹒５％，佔進出
口總值的５８﹒５％。同期，保稅物流較快增長，進出口７３７６﹒２億元，增長１５﹒６％；
加工貿易進出口７２４３﹒７億元，下降０﹒３％。
　
　　前５個月，大灣區內地９市民營企業進出口２﹒３２萬億元，增長４﹒８％，佔進出口總值
的６４﹒３％。同期，外商投資企業進出口１﹒１２萬億元，增長４﹒９％；國有企業
１５１１﹒３億元，下降７﹒５％。
　
＊首５月大灣區內地９市對美國進出口跌９﹒５％＊
　
　　前５個月，東盟、香港、歐盟為大灣區內地９市前三大貿易夥伴，進出口分別為
５９８０﹒１億、４６０８﹒２億、４２６８﹒７億元，分別增長６﹒４％、９％、７﹒２％；
美國、台灣位列第四、第五，進出口分別為３６３７﹒３億、３４９６﹒５億元，分別下降
９﹒５％、增長３０﹒７％。此外，對共建「一帶一路」國家合計進出口１﹒３９萬億元，增長
４﹒４％。
　
　　前５個月，大灣區內地９市出口機電產品１﹒５７萬億元，增長７％，佔出口總值的
６８﹒８％，佔比較去年同期提升３﹒８個百分點。其中，電腦及其零部件、電工器材、集成電
路分別出口１７６６﹒１億、１６１３﹒４億、１３１５﹒８億元，分別增長１６％、
１５﹒５％、２３﹒１％；家用電器出口１３６６億元，下降０﹒５％；摩托車、「新三樣」（
電動汽車、太陽能電池和鋰電池）、無人機出口較快增長，分別出口１５４﹒９億、６９６億、
６９﹒１億元，分別增長３８％、２９﹒６％、２７％。同期，出口紡織服裝等６大類勞動密集
型產品合計２６６５﹒６億元，下降１２﹒４％。
　
＊首５月大灣區內地９市進口電腦及其零部件增長超１倍＊
　
　　前５個月，大灣區內地９市進口機電產品９５８５億元，增長２１％，佔進口總值的
７２﹒４％。其中，集成電路、電腦及其零部件、半導體製造設備分別進口４９３８﹒２億、
１７０４億、３６２﹒１億元，分別增長１３﹒８％、１０９％、５２﹒１％。同期，糧食、水
產品、乳品、美容化妝品及洗護用品等民生消費品分別進口１３１﹒６億、７０﹒９億、
６９﹒４億、４４﹒８億元，分別增長２３﹒９％、２２﹒９％、２３﹒３％、１３﹒１％。
（ｓｌ）

【說說心理話】被剝奪的哀傷：偶像離世不可以傷心嗎？小朋友不能參加喪禮？專家分享「好好告別」、「好好掛住」的重要性► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰24/06/2025 16:10  【關稅戰】生產芬太尼化學品加強管控，外交部：中國禁毒最嚴格

下一篇新聞︰24/06/2025 16:03  《Ａ股動向》雅戈爾：出售中信股份等金融資產，累計４１﹒７５億

其他AH股新聞
More

24/06/2025 15:56  《中國要聞》央視揭「高端醬香老酒」造假，貴州仁懷展開專項整治

24/06/2025 15:53  《以舊換新》商務部組織千縣萬鎮新能源車消費季，推汽車換「能」

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

大中東計劃進入終章，最後一枚釘子將被拔除？

24/06/2025 13:19

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，創興南商上調港元短期存息，建行亞...

22/06/2025 10:55

貨幣攻略

聯儲議息 | FOCUS | 鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗...

19/06/2025 12:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處