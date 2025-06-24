《大灣區》大灣區內地９市首５月進出口增４﹒４％，優於全國水平

《經濟通通訊社２４日專訊》據海關總署廣東分署統計，今年前５個月，大灣區內地９市進

出口３﹒６１萬億元（人民幣．下同），增長４﹒４％，增速快於全國整體１﹒９個百分點，佔

全國進出口總值的２０﹒１％。其中，出口２﹒２９萬億元，增長１﹒１％，增速遠遜全國整體

６﹒１個百分點；進口１﹒３２萬億元，增長１０﹒７％，增速大勝全國整體１４﹒５個百分點

。



５月，大灣區內地９市進出口７６２６﹒３億元，增長１％，增速低於全國整體的２﹒７％

。其中，出口４９０２﹒１億元，下降３﹒１％，而全國整體為增６﹒３％；進口２７２４﹒２

億元，增長９﹒１％，全國整體為下降２﹒１％。



前５個月，大灣區內地９市以一般貿易方式進出口２﹒１１萬億元，增長２﹒５％，佔進出

口總值的５８﹒５％。同期，保稅物流較快增長，進出口７３７６﹒２億元，增長１５﹒６％；

加工貿易進出口７２４３﹒７億元，下降０﹒３％。



前５個月，大灣區內地９市民營企業進出口２﹒３２萬億元，增長４﹒８％，佔進出口總值

的６４﹒３％。同期，外商投資企業進出口１﹒１２萬億元，增長４﹒９％；國有企業

１５１１﹒３億元，下降７﹒５％。



＊首５月大灣區內地９市對美國進出口跌９﹒５％＊



前５個月，東盟、香港、歐盟為大灣區內地９市前三大貿易夥伴，進出口分別為

５９８０﹒１億、４６０８﹒２億、４２６８﹒７億元，分別增長６﹒４％、９％、７﹒２％；

美國、台灣位列第四、第五，進出口分別為３６３７﹒３億、３４９６﹒５億元，分別下降

９﹒５％、增長３０﹒７％。此外，對共建「一帶一路」國家合計進出口１﹒３９萬億元，增長

４﹒４％。



前５個月，大灣區內地９市出口機電產品１﹒５７萬億元，增長７％，佔出口總值的

６８﹒８％，佔比較去年同期提升３﹒８個百分點。其中，電腦及其零部件、電工器材、集成電

路分別出口１７６６﹒１億、１６１３﹒４億、１３１５﹒８億元，分別增長１６％、

１５﹒５％、２３﹒１％；家用電器出口１３６６億元，下降０﹒５％；摩托車、「新三樣」（

電動汽車、太陽能電池和鋰電池）、無人機出口較快增長，分別出口１５４﹒９億、６９６億、

６９﹒１億元，分別增長３８％、２９﹒６％、２７％。同期，出口紡織服裝等６大類勞動密集

型產品合計２６６５﹒６億元，下降１２﹒４％。



＊首５月大灣區內地９市進口電腦及其零部件增長超１倍＊



前５個月，大灣區內地９市進口機電產品９５８５億元，增長２１％，佔進口總值的

７２﹒４％。其中，集成電路、電腦及其零部件、半導體製造設備分別進口４９３８﹒２億、

１７０４億、３６２﹒１億元，分別增長１３﹒８％、１０９％、５２﹒１％。同期，糧食、水

產品、乳品、美容化妝品及洗護用品等民生消費品分別進口１３１﹒６億、７０﹒９億、

６９﹒４億、４４﹒８億元，分別增長２３﹒９％、２２﹒９％、２３﹒３％、１３﹒１％。

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